¡Qué triste! Adolescente 17 años muere ahogado en una laguna en Santa Rosa de Osos

Resumen: Un estudiante de 17 años murió ahogado en una laguna de la vereda La Chorrera en Santa Rosa de Osos mientras realizaba labores del campo.

Un lamentable hecho se presentó en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos, tras confirmarse el fallecimiento de un Adolescente por inmersión.

La víctima fue identificada como Juan Manuel, un estudiante de décimo grado, quien perdió la vida luego de ingresar a una laguna situada en la vereda La Chorrera del norte de la subregión.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba realizando labores del campo en una finca familiar en compañía de su padre. Mientras el adulto se ausentó brevemente para buscar unos costales requeridos en las faenas con ganado, el adolescente decidió adentrarse en un cuerpo de agua de dimensiones reducidas pero de considerable profundidad con el propósito de refrescarse.

Al regresar al sitio, el padre halló al menor sumergido bajo el agua, sin que hasta el momento se conozcan con precisión los detalles exactos del trágico desenlace.

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Tras conocerse la emergencia, la alcaldía de Santa Rosa de Osos activó rutas de acompañamiento psicosocial para arropar a los allegados del joven afectado, extendiendo mensajes de solidaridad a la comunidad académica.

Este caso se suma al reciente reporte de otro joven de 20 años fallecido en circunstancias similares en el municipio de Alejandría, lo que encendió las alertas de los organismos de socorro y autoridades departamentales frente a los riesgos en fuentes hídricas, especialmente ahora que miles de menores disfrutan de la semana de receso escolar.

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