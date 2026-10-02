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    Tragedia en el río Nechí: joven habría sido arrastrado por la corriente

    Alerta en Antioquia durante la semana de receso escolar. Un joven de 17 años habría sido arrastrado por la corriente del río Nechí, en Caucasia. 

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en el río Nechí: joven habría sido arrastrado por la corriente
    Foto de archivo.
    Tragedia en el río Nechí: joven habría sido arrastrado por la corriente

    Resumen: Un joven de 17 años habría sido arrastrado por el río Nechí en Caucasia durante el inicio de la semana de receso escolar. Continúa la búsqueda.

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    La semana de receso escolar comenzó con una nueva emergencia por inmersión en Antioquia. En Caucasia, las autoridades y habitantes de la zona adelantan la búsqueda de un joven que habría caído al río Nechí y posteriormente habría sido arrastrado por la corriente.

    El hecho se habría presentado hacia las 3:30 de la tarde en el corregimiento de Cuturú. Según los reportes conocidos, el joven, identificado como Carlos, de 17 años, se encontraba compartiendo con varios amigos cuando, al parecer, ingresó al afluente y no habría vuelto a salir a la superficie.

    Desde aproximadamente las 4:00 de la tarde, familiares, amigos y habitantes del sector habrían iniciado las labores de búsqueda, con el apoyo de pescadores de la zona. La Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos también habrían sido informados para apoyar las labores de localización.

    Hasta el momento, el adolescente no habría sido encontrado y las labores continuarían para establecer su paradero.

    Este caso genera preocupación debido a que sería la segunda emergencia por inmersión registrada en Antioquia durante la misma semana. El otro episodio ocurrió en zona rural de Alejandría, en el Oriente antioqueño, durante una competencia deportiva cerca de la cascada Velo de la Novia.

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    En ese hecho, la víctima fue identificada como Rodolfo, de 20 años. De acuerdo con los reportes, el joven se habría sumergido en un afluente como parte del recorrido de la competencia y no habría regresado a la superficie.

    Los organismos de socorro adelantaron durante varias horas las labores de búsqueda, con apoyo de personal especializado en operaciones subacuáticas, hasta lograr recuperar el cuerpo sin vida.

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