Resumen: Un hombre habría fallecido en un centro asistencial tras ser agredido y retirado de un hotel en Estación Villa, centro de Medellín. Versiones preliminares señalan que habría pretendido ingresar a una habitación con dos menores de edad. Dos personas habrían sido capturadas por su presunta participación en el ataque.

Habría llegado a un hotel con dos menores: hombre murió tras golpiza en el centro de Medellín

Un hombre habría fallecido después de ser agredido en inmediaciones de un hotel del barrio Estación Villa, en el centro de Medellín. Según versiones preliminares, dos personas habrían sido capturadas por su presunta participación en los hechos y se encontrarían en proceso de judicialización.

La situación habría sido conocida después de que las autoridades fueran alertadas sobre un ciudadano tendido en la vía pública, con una herida en la cabeza. El hombre también habría presentado lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Tras ser auxiliado, habría sido trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se habría informado su fallecimiento. La versión inicial no precisa cuánto tiempo transcurrió entre la agresión, el traslado y la muerte.

La versión preliminar sobre lo ocurrido en el hotel

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre se habría encontrado en un hotel y unos hombres lo habrían retirado del establecimiento. Durante ese episodio le habrían ocasionado las lesiones por las que fue llevado a recibir atención médica.

Una de las versiones sobre lo ocurrido señala que, antes de la agresión, el ciudadano habría pretendido ingresar a una habitación con dos menores de edad, de 7 y 9 años. Esa circunstancia se mantiene como una versión preliminar y no establece por sí misma qué habría sucedido dentro del lugar ni el motivo del ataque.

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Dos personas habrían sido capturadas

En la recolección de elementos de prueba se habría identificado la presunta participación de dos personas, quienes habrían sido capturadas. Según la información preliminar, ambas se encontrarían en proceso de judicialización por su posible vinculación con este caso.

La versión conocida no detalla los delitos que les serían atribuidos ni una decisión judicial sobre su situación. Las circunstancias de la agresión y la participación que habría tenido cada una deberán esclarecerse dentro del proceso correspondiente.

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