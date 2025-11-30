Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Grecio, un gatico negro, se perdió en Manrique: su familia lo busca

Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a “Grecio”, un gatito de color negro que se encuentra extraviado en el barrio Manrique San Pablo, nororiente de Medellín.

Su familia está muy angustiada y pide desesperadamente que, si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, se comunique de inmediato para que Grecio pueda regresar a casa.

Si lo encontraste, lo viste o sabes algo, por favor, comunícate al WhatsApp: 3117289204.

Ayudemos par que Grecio regrese a su hogar.

