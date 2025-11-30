Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Grecio, un gatico negro, se perdió en Manrique: su familia lo busca

    Ayudemos par que Grecio regrese a su hogar

    Publicado por: SoloDuque

    Grecio, un gatico negro, se perdió en Manrique: su familia lo busca

    Resumen: Su familia está muy angustiada y pide desesperadamente que, si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, se comunique de inmediato para que Grecio pueda regresar a casa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a “Grecio”, un gatito de color negro que se encuentra extraviado en el barrio Manrique San Pablo, nororiente de Medellín.

    Su familia está muy angustiada y pide desesperadamente que, si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, se comunique de inmediato para que Grecio pueda regresar a casa.

    Si lo encontraste, lo viste o sabes algo, por favor, comunícate al WhatsApp: 3117289204.

    Ayudemos par que Grecio regrese a su hogar.

    Aquí más Mascotas Perdidas y e Adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.