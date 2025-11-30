Grecio, un gatico negro, se perdió en Manrique: su familia lo busca

Resumen: Su familia está muy angustiada y pide desesperadamente que, si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, se comunique de inmediato para que Grecio pueda regresar a casa.
Minuto30.com .- Se solicita la ayuda urgente de la comunidad para encontrar a “Grecio”, un gatito de color negro que se encuentra extraviado en el barrio Manrique San Pablo, nororiente de Medellín.
Su familia está muy angustiada y pide desesperadamente que, si alguien lo ha visto o sabe de su paradero, se comunique de inmediato para que Grecio pueda regresar a casa.
Si lo encontraste, lo viste o sabes algo, por favor, comunícate al WhatsApp: 3117289204.
Ayudemos par que Grecio regrese a su hogar.
