¡Alerta por disparos destapó la droga! Caen tres con seis kilos de marihuana en Ciudad Bolívar

Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer tras atender una alerta por disparos en una vivienda de Ciudad Bolívar. Los uniformados escucharon voces de auxilio, ingresaron y encontraron cerca de seis kilos de marihuana en el segundo piso. Los capturados y la sustancia quedaron a disposición de la Fiscalía. En 2026, la Policía ha incautado más de 6,2 toneladas de marihuana en la capital.

Una alerta por detonaciones de arma de fuego terminó con el hallazgo de cerca de seis kilos de marihuana en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer que estaban en la vivienda a la que llegaron los uniformados para atender el reporte.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad, el procedimiento comenzó cuando la central de radio avisó a las patrullas sobre los disparos. La respuesta policial llevó a los agentes hasta una casa de esta localidad, donde encontraron una situación que exigía verificar lo que estaba pasando en el interior.

Una alerta por disparos llevó al hallazgo de marihuana en Ciudad Bolívar

Al llegar al inmueble, los policías escucharon voces de auxilio. Ante esos llamados, ingresaron a la residencia para revisar la situación y ubicaron a tres personas en el segundo piso. Fue durante el registro cuando encontraron varias bolsas que contenían la sustancia que las autoridades reportaron como marihuana.

El balance oficial señala una cantidad aproximada de seis kilogramos. El hallazgo cambió el curso de la atención inicial: los uniformados habían acudido por una alerta relacionada con detonaciones y terminaron adelantando un procedimiento por la presencia de estupefacientes dentro de la vivienda.

La Secretaría de Seguridad informó que los dos hombres y la mujer fueron capturados en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Tanto las personas detenidas como la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el trámite de judicialización.

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Fotos: Secretaría Distrital de Seguridad

Tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía

La información difundida sobre este caso se concentra en la reacción de las patrullas y en lo encontrado durante el registro. El reporte no precisa el barrio en el que ocurrió el procedimiento ni da a conocer las identidades o las edades de las tres personas capturadas.

Tampoco informa de una decisión judicial posterior a su puesta a disposición de la Fiscalía. Por ello, el resultado reportado corresponde a las capturas y a la incautación, sin que se haya anunciado una condena. La responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada dentro del proceso correspondiente.

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Aunque la alerta inicial estuvo relacionada con disparos, el boletín no detalla quién habría realizado las detonaciones ni reporta la incautación de un arma en este procedimiento. La conducta por la que se comunicaron las tres capturas es la relacionada con estupefacientes.

Fotos: Secretaría Distrital de Seguridad

Más de 6,2 toneladas de marihuana incautadas en Bogotá

El caso fue presentado por las autoridades dentro de las acciones contra el tráfico de drogas en la capital. Según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo corrido de 2026 la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado más de 6,2 toneladas de marihuana mediante sus planes operativos y preventivos.

Esa cifra corresponde al acumulado de la ciudad y no únicamente a lo encontrado en la casa de Ciudad Bolívar. Para este procedimiento particular, las autoridades hablaron de aproximadamente seis kilos, distribuidos en las bolsas localizadas por los uniformados durante la inspección de la vivienda.

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La Secretaría reiteró su invitación a la ciudadanía para que informe cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123. En este caso, la atención de una alerta recibida por la central de radio permitió que las patrullas llegaran al inmueble, atendieran las voces de auxilio y detectaran la sustancia.

Por ahora, el balance entregado por las autoridades es de tres capturados y cerca de seis kilos de marihuana incautados. La Fiscalía tendrá a su disposición a los detenidos y el material hallado para continuar con las actuaciones correspondientes.