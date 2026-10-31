Resumen: La Policía de Bogotá capturó en la localidad de Santa Fe a una pareja (un hombre de 20 años y una mujer de 18) que transportaba 2.140 gramos de marihuana escondidos en el baúl de un taxi, durante un operativo de patrullaje, registro y control. La droga fue incautada y los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¡Con el baúl lleno! Capturan a una pareja en Bogotá con más de 2 kilos de marihuana

Una pareja fue capturada en el centro de Bogotá cuando transportaba más de dos kilos de marihuana escondidos en el baúl del taxi en el que se movilizaban. Según el reporte entregado por la Policía de Bogotá, los capturados son un hombre de 20 años y una mujer de 18 años, quienes manifestaron ser pareja sentimental.

El hallazgo se registró en la localidad de Santa Fe durante un procedimiento de patrullaje, registro y control que adelantaban los uniformados en ese sector de la ciudad. Al verificar el vehículo, los policías encontraron en el baúl 2.140 gramos de marihuana, que estaban envueltos en papel y cartón.

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Así fue el procedimiento en Santa Fe

De acuerdo con la información oficial, los uniformados observaron el vehículo en el que se movilizaban los dos ciudadanos y decidieron adelantar el procedimiento de verificación y registro del carro, una práctica rutinaria dentro de los planes de control que se realizan en diferentes puntos de la capital.

Fue en ese momento cuando las sospechas de los policías se confirmaron: en el baúl del automotor estaba escondida la sustancia estupefaciente, empacada de manera discreta entre papel y cartón para intentar pasar desapercibida en un eventual registro.

La Policía procedió de inmediato a la captura en flagrancia de las dos personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La droga fue incautada y puesta a disposición de la autoridad competente, al igual que la pareja, que deberá responder ante la justicia por lo sucedido.

Con este tipo de operativos, las autoridades buscan frenar el movimiento de narcóticos en la ciudad, una problemática que tiene ocupados a los diferentes comandos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en especial en localidades del centro, donde históricamente se han concentrado las denuncias por microtráfico.

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¿Qué dice la ley sobre el tráfico de estupefacientes?

El Código Penal colombiano, en su artículo 376, sanciona el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con penas de prisión que varían según la cantidad de droga incautada y las circunstancias del caso. Cuando la sustancia supera las cantidades consideradas de uso personal, el delito se agrava y los capturados enfrentan procesos judiciales más severos.

En el caso de esta pareja, la cantidad de marihuana hallada (2.140 gramos) supera con creces la dosis permitida para consumo personal, por lo que el proceso en su contra avanzará por la vía del tráfico de estupefacientes, siempre bajo el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.

Las autoridades recordaron que tanto el porte como la comercialización de sustancias ilícitas en cantidades superiores a la dosis personal son perseguidos por la ley, y que los operativos de registro en vías y sectores estratégicos seguirán haciendo parte de la estrategia de seguridad de la ciudad.

La invitación de las autoridades a la ciudadanía

La Policía de Bogotá reiteró su llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo que se presente en la ciudad. Las denuncias pueden hacerse a través de la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas del día.

Según las autoridades, la colaboración ciudadana es clave para lograr sanciones y adelantar procesos investigativos que permitan avanzar en la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine más segura. Muchos de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la capital han comenzado con una denuncia oportuna.

Este nuevo golpe contra el expendio de drogas se suma a los resultados que las autoridades han entregado en las últimas semanas en diferentes localidades de Bogotá, donde los operativos contra el microtráfico se han intensificado como parte de la estrategia de seguridad ciudadana.