Parques infantiles de Medellín tendrán nueva cara: $12.000 millones para renovar 16 espacios

Resumen: La Alcaldía de Medellín adjudicó el contrato para renovar 16 parques infantiles en ocho comunas y dos corregimientos, con una inversión superior a $12.000 millones y un plazo de ejecución de cinco meses. Para las obras se recibieron 34 propuestas y para la interventoría, 53.

La Alcaldía de Medellín adjudicó el contrato para la renovación de 16 parques infantiles de la ciudad, una apuesta por el espacio público pensada para los más pequeños de la casa. La inversión supera los $12.000 millones y las obras se harán en el marco del programa Tejiendo Hogares.

Según la Secretaría de Infraestructura Física, el proceso de contratación tuvo una amplia participación de oferentes: para la ejecución de las obras se recibieron 34 propuestas y para la interventoría se presentaron 53, para un total de 87 ofertas evaluadas entre los dos procesos. La entidad señaló que esta participación refleja el interés de diferentes empresas en el proyecto y fortalece la competencia en la contratación pública.

¿En qué comunas quedarán renovados los parques infantiles?

Los 16 parques infantiles que serán intervenidos están ubicados en las comunas Popular, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Buenos Aires, Laureles y San Javier. A la lista se suman dos corregimientos: San Cristóbal, en el sector Pedregal Alto, y Santa Elena, en Barro Blanco.

En total se intervendrán más de 34.000 metros cuadrados de espacios destinados al juego y la recreación, tanto en barrios de la zona urbana como en el área rural del municipio.

El contrato adjudicado corresponde a la construcción y el mejoramiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, por lo que la intervención no se limita a los juegos: también contempla las zonas que hacen parte del entorno de cada parque.

Así se verán los espacios renovados. Foto: Alcaldía de Medellín

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¿Qué tendrán los nuevos parques infantiles y cuánto se demorarán las obras?

Las obras contemplan juegos y materiales que cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, además de diseños que se integran al entorno natural y urbano de cada sector. El objetivo de la Alcaldía es ofrecer escenarios adecuados para el disfrute y el desarrollo de la primera infancia.

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El contrato tiene un plazo de ejecución de cinco meses, que empiezan a contar a partir del inicio de las obras.

“La transparencia en la contratación es clave para garantizar que los recursos públicos se inviertan de la mejor manera. Nuestro propósito es que las comunidades cuenten con espacios seguros y agradables donde las niñas y los niños puedan jugar, compartir y disfrutar en familia”, afirmó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, quien destacó que la amplia participación de proponentes permitió evaluar diferentes alternativas antes de la decisión final.

Los diseños se integran al entorno de cada barrio. Foto: Alcaldía de Medellín

¿Cómo va la recuperación de espacios para los niños en Medellín?

Esta renovación se suma al trabajo que viene adelantando la Alcaldía de Medellín en la recuperación de espacios para los niños. A comienzos de julio, la ciudad ya celebraba la entrega de 20 parques recuperados para que niños y familias volvieran a disfrutarlos, dentro de la estrategia que busca devolverle a las comunas lugares seguros para el encuentro y el juego.

El programa Tejiendo Hogares, bajo el cual se adelanta esta nueva intervención, es una de las banderas de la ciudad en el acompañamiento a las familias: por medio de él se han hecho jornadas de formación para mujeres en sus proyectos productivos, procesos de prevención de violencias y actividades de fortalecimiento de los lazos comunitarios en los territorios.

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Con la adjudicación ya lista, las comunidades de las ocho comunas y los dos corregimientos beneficiados esperan el inicio de las obras para ver transformados sus parques infantiles, que quedarán con juegos nuevos, mejores superficies y espacios pensados para compartir en familia.