«Gracias de corazón, Colombia»: familia de Kbeto Zuleta envió emotivo mensaje a quienes oran por su salud

Resumen: Resumen: La familia de Kbeto Zuleta publicó este jueves en la cuenta verificada del cantante un mensaje de agradecimiento «de corazón» a Colombia por las oraciones, diez días después del accidente de su agrupación que dejó cuatro muertos en el Cesar. El vallenato sigue estable en la UCI de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla: despertó el 31 de octubre, fue extubado y ya habla y reconoce a quienes lo acompañan. Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en los escenarios para acompañar a su hijo.

La noche de este jueves 5 de noviembre, la familia de Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta volvió a conmover a miles de colombianos con un mensaje público de gratitud, publicado en la cuenta verificada de Instagram del cantante vallenato, diez días después del accidente de tránsito que dejó cuatro personas muertas en el departamento del Cesar.

«A toda Colombia, gracias de corazón por sus oraciones, por estar pendientes de KBeto y por cada mensaje de cariño que nos han hecho llegar», escribió la familia en la publicación, acompañada de una ilustración del artista con el micrófono en alto y la bandera de Colombia de fondo.

«Sentir el apoyo de tantas personas en cada rincón del país nos llena de gratitud y esperanza. Gracias por acompañarnos y mantener a KBeto presente en sus oraciones», agregó el texto, firmado simplemente como «Familia Zuleta».

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de cariño y fe. «Dios es tu médico, Kbeto», le escribió una seguidora, en una cadena de oraciones y mensajes de aliento que no se ha detenido desde la noche del accidente y que este jueves volvió a hacerse sentir en cada rincón del país.

Diez días de angustia tras el accidente

El vallenatero, hijo del también cantante Poncho Zuleta, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla desde el martes 27 de octubre, cuando fue trasladado en avión ambulancia desde Bosconia, Cesar. El lunes 26 de octubre, el bus en el que viajaba su agrupación cayó al río Ariguaní, en un accidente que dejó cuatro muertos, entre ellos los músicos Geovany Lobo y Harold Santana, y varios heridos de gravedad.

Kbeto sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y la amputación de su miembro inferior izquierdo. Durante su primera semana fue sometido a varias cirugías y a lavados quirúrgicos con sistema de presión negativa, mientras permanecía bajo ventilación mecánica y sedación. Un angiotac practicado en su pierna derecha confirmó una buena circulación, por lo que ese miembro está a salvo.

Del coma a las primeras palabras

La noticia más esperada llegó la noche del sábado 31 de octubre, cuando su equipo confirmó que el cantante despertó espontáneamente, fue extubado con éxito y está consciente, hablando y reconociendo a quienes lo acompañan. «Ya habló con mi padre, ya habló con mi mamá, ya habló con su hija», contó días después su hermano Carlos Andrés Zuleta durante una presentación musical.

El optimismo lo ha reforzado la familia con cada pronunciamiento. El lunes, Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante, aseguró que «la salud de mi hermano Kbeto mejora cada día» y agradeció a Dios, al equipo médico y a los colombianos por las oraciones. Y el propio Poncho Zuleta, a las afueras de la clínica de Barranquilla, dijo esta semana que están «muy esperanzados» con la evolución del artista.

Poncho Zuleta frenó su agenda para acompañar a su hijo

Precisamente este jueves, Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas para dedicarse por completo a acompañar la recuperación de su hijo, según el comunicado divulgado en su cuenta de Instagram. La suspensión alcanza compromisos ya agendados, que serán reprogramados.

Aunque los avances han sido calificados de «alentadores» por su equipo de trabajo, Kbeto continúa en la UCI, estable y bajo manejo médico integral. La familia ha pedido mantener en las oraciones también a los demás integrantes de la agrupación que resultaron afectados en el accidente, cuya situación maneja con reserva por respeto a su privacidad.

El mensaje de este jueves no entrega un nuevo parte médico, pero deja claro el estado de ánimo del clan Zuleta: agradecido, unido y con la esperanza intacta mientras «El Heredero del Trono» sigue recuperándose en Barranquilla, acompañado por los suyos y por miles de seguidores que no dejan de escribirle.

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