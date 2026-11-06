Resumen: Un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras, presuntamente, abusaba sexualmente de un cerdo encerrado en una cochera de una finca en El Carmen de Atrato, Chocó. El video fue divulgado el 3 de noviembre y la senadora Andrea Padilla pidió a las autoridades chocoanas ubicar al responsable, quien podría enfrentar varios años de prisión por maltrato animal.Cerdo

Grabaron a un hombre abusando de un cerdo en una cochera: las autoridades ya le siguen la pista

Un hombre quedó grabado por una cámara de seguridad mientras, al parecer, abusaba sexualmente de un cerdo que estaba encerrado en una cochera de una finca en la zona rural de El Carmen de Atrato, Chocó, municipio ubicado en los límites con Antioquia. El hecho ha causado indignación y las autoridades ya adelantan la búsqueda del señalado responsable.

El caso se conoció luego de que el propietario de la finca decidiera hacer públicas las imágenes, buscando una pronta intervención de las autoridades y que se procediera legalmente contra el hombre que accedió al porcino. El video empezó a circular en redes sociales el 3 de noviembre de 2026, divulgado inicialmente por la organización animalista Plataforma Alto, con censura sobre la zona donde se habría registrado la conducta denunciada.

En la grabación se ve al sujeto acercarse a la cochera donde estaba encerrado el cerdo, que no tenía cómo moverse ni evitar el abuso. Mientras cometía el acto, el hombre miraba para todos lados, como procurando que nadie lo descubriera, sin saber que una cámara de seguridad captaba toda la escena.

La senadora Andrea Padilla pidió ubicarlo cuanto antes

Quien le dio mayor alcance al caso fue la senadora animalista Andrea Padilla Villarraga, de la Alianza Verde, que compartió el video en su cuenta de X con un fuerte llamado: «Ofrezco disculpas por publicar este video, pero necesitamos ubicar a este asqueroso y peligroso que, al parecer, violó a un/a cerdo/a».

La congresista pidió la pronta intervención de las autoridades chocoanas para esclarecer el caso de maltrato animal, así como la fecha en la que ocurrieron los hechos. Se dirigió directamente a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y a la Policía de Carabineros del Chocó: «Necesitamos de su ayuda para dar con este presunto delincuente». Incluso ofreció sus redes de contacto para apoyar el esclarecimiento.

Por su parte, Plataforma Alto insistió en que «se necesita apoyo de las autoridades para encontrar a este criminal» y sentenció: «Hay que capturarlo». La organización aseguró que en las imágenes se puede identificar plenamente al presunto agresor, por lo que no habría excusas para que el caso quede impune.

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De acuerdo con la información conocida, las autoridades ya avanzan en la búsqueda del hombre, incluso dentro del casco urbano de El Carmen de Atrato, en medio de la indignación de la comunidad, que pide que se le impongan las sanciones legales correspondientes. Las evidencias captadas sugieren que el presunto responsable ignoraba que estaba siendo grabado.

¿Qué castigo puede recibir por abusar de un cerdo?

La ley 1774 de 2016 establece que cometer actos sexuales contra animales puede ser sancionado con penas de prisión de cuatro a cinco años y medio, además de multas que pueden llegar hasta los 50 salarios mínimos mensuales, hoy equivalentes a los $87.546.000.

A eso se suma la nueva ley 2627 de 2026, impulsada por organizaciones defensoras de los animales junto con la senadora Esmeralda Hernández, que contempla sanciones por actos de violencia sexual contra animales con penas que podrían llegar a cerca de ocho años de prisión y que no serían excarcelables. «Ya no hay excusas», afirmó la organización animalista al divulgar el caso.

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Este no es el primer caso de presunto abuso contra un animal que sacude a la región. En San Roque, Antioquia, todavía está fresco el caso de la perrita Luna, víctima de un brutal abuso sexual que la llevó a la muerte, por el que se llegó a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables.

Las autoridades deberán verificar la autenticidad y el contexto de la grabación, establecer cuándo fue registrada, identificar al hombre que aparece en ella y determinar si existen elementos para abrir un proceso penal en su contra. Quienes tengan información sobre el caso pueden entregarla a la Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación.

La comunidad de El Carmen de Atrato y las organizaciones animalistas piden que el hecho no quede en la impunidad y que el presunto responsable responda ante la justicia por el delito de maltrato animal.