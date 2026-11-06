Resumen: Una niña de cinco años, oriunda de Apartadó, murió ahogada en Playa Dulce, en Turbo, durante un paseo familiar en el puente festivo. Su familia hizo un llamado a los padres a no perder de vista a los menores y las autoridades investigan el hecho.

En un segundo se la llevó el mar: niña de 5 años murió ahogada en una playa de Turbo

Un paseo familiar terminó en tragedia en el Urabá antioqueño: una niña de apenas cinco años murió ahogada en Playa Dulce, un balneario natural del distrito de Turbo, en medio del puente festivo del lunes 2 de noviembre.

La pequeña, oriunda de Apartadó, había llegado al lugar con un tío, una tía y una prima, y pasaba la tarde jugando y haciendo huecos en la arena, mientras su abuelo la observaba desde una carpa que había armado cerca a la orilla.

¿Cómo pasó todo tan rápido?

De acuerdo con el relato que el abuelo le entregó a las autoridades, la familia estaba pendiente de la niña, que iba y venía de la carpa a la orilla del mar. «Ella llegaba a la carpa donde yo estaba y me pedía que le diera una papita. Se devolvía a la orilla porque estaba haciendo un hueco en la playa», contó.

Sin embargo, en un descuido de segundos, la menor desapareció de la vista de todos. «Yo pensé que se había ido a donde estaban su tía y su prima. Cuando ellas salieron y me preguntaron que dónde estaba, ahí fue cuando empezamos la búsqueda», relató.

«Ahí fue cuando me entró el presentimiento de que la niña podría estar en el agua», recordó el abuelo. Entre familiares y otros bañistas la buscaron a gritos por toda la playa, hasta que un nadador la encontró dentro del agua y la sacó de inmediato. Un médico que estaba en el lugar le prestó los primeros auxilios y personal de Comfama, que se encontraba en una playa cercana, también intentó reanimarla.

Aunque la sacaron con signos vitales y fue trasladada de urgencia en ambulancia, la niña falleció en un hospital de Turbo por la cantidad de agua que había tragado.

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El desgarrador llamado de la familia

La familia de la niña hizo un llamado a los padres para que estén pendientes de sus hijos, porque un descuido fatal puede tomar apenas un segundo, como ocurrió en este caso. La tragedia tiene consternados tanto a Turbo como a Apartadó.

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¿Qué tan segura es Playa Dulce, en Turbo?

Playa Dulce es uno de los balnearios naturales que el distrito promociona en su costa sobre el mar Caribe, junto a sectores como La Martina y Bahía Los Enamorados.

Sin embargo, aunque es un balneario concurrido y promocionado en Turbo, en el sector no habría salvavidas ni personal de vigilancia permanente que pueda atender a tiempo una emergencia como esta. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer qué pasó en ese corto lapso en el que la niña perdió la vida.

Este caso se suma a otra tragedia por inmersión registrada el mismo fin de semana en Antioquia: Mateo, de 19 años y residente de El Carmen de Viboral, murió ahogado en el río Cocorná, en el corregimiento de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo, tras varias horas de búsqueda en las que participaron pescadores y organismos de socorro.

Ante estos hechos, las autoridades recomendaron a las familias mantener una vigilancia permanente sobre los menores de edad cuando estén cerca del agua y no perderlos de vista ni por un instante, porque un segundo puede hacer la diferencia.