Resumen: La Policía Nacional intervino cuatro unidades de producción minera en la vereda Los Guasimal, sector Quebrada Seca, de Santa Fe de Antioquia, el 22 de octubre de 2026. En el operativo contra la minería ilegal fueron incautados y destruidos 30 motores eléctricos, 11 motobombas, tres taladros, dos pulidoras, dos soldadores, un generador de aire y una draga tipo buzo, avaluados en cerca de $154 millones. Los elementos quedaron a disposición de la Inspección de Policía de Santa Fe de Antioquia, según informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Fuego a la minería ilegal: Policía destruyó motores y dragas de $154 millones en Santa Fe de Antioquia

Un contundente golpe contra la minería ilegal asestó la Policía Nacional en Santa Fe de Antioquia: en una sola operación fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera y destruida maquinaria avaluada en cerca de 154 millones de pesos.

El procedimiento se desarrolló el jueves 22 de octubre de 2026 en la vereda Los Guasimal, sector Quebrada Seca, y estuvo a cargo de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales, en cumplimiento del lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País».

Foto: Policía Nacional

Motores, dragas y generadores destruidos

Durante la intervención contra la minería ilegal, las autoridades incautaron y posteriormente destruyeron 30 motores eléctricos, 11 motores tipo motobomba, tres motores tipo taladro, dos motores tipo pulidora, dos motores tipo soldador, un generador de aire y una draga tipo buzo, elementos que eran utilizados para la extracción ilícita de minerales en esa zona rural del municipio.

Foto: Policía Nacional

Según el reporte oficial, toda esta maquinaria está avaluada aproximadamente en 154 millones de pesos, lo que representa una fuerte afectación a la capacidad económica de quienes se dedican a esta actividad ilícita en el occidente antioqueño.

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Operativo en el marco de la Ley 1801 de 2016

Las cuatro unidades de producción minera intervenidas, según las autoridades, funcionaban de manera ilícita en ese sector. El procedimiento se adelantó en el marco de la Ley 1801 de 2016 y los elementos incautados quedaron a disposición de la Inspección de Policía de Santa Fe de Antioquia.

Foto: Policía Nacional

Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien reiteró el compromiso de la institución en la lucha frontal contra la minería ilegal y en la protección del capital natural del departamento.

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