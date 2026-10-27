¡Otro golpe al oro ilegal! Destruyen maquinaria ligada al Clan del Golfo en Cáceres

Resumen: El Ejército intervino cuatro unidades de minería ilegal en La Mandiga, Cáceres, y destruyó cuatro clasificadoras y cuatro motobombas, avaluadas en $25 millones. Según la institución, la actividad estaría vinculada con la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo y produciría rentas estimadas en $80 millones mensuales.

Un nuevo operativo contra la minería ilegal en Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, dejó fuera de servicio cuatro unidades de producción de oro que estarían relacionadas con las economías ilícitas del Clan del Golfo. La intervención se concentró en el sector La Mandiga, donde soldados hallaron maquinaria que, según el Ejército, era utilizada para la extracción del mineral sin las autorizaciones correspondientes.

El resultado fue divulgado este martes 27 de octubre por la institución militar. En el procedimiento fueron destruidas de manera controlada cuatro clasificadoras y cuatro motobombas. El valor aproximado de estos equipos fue calculado en 25 millones de pesos, una cifra distinta de la estimación sobre los ingresos mensuales que produciría la actividad intervenida.

Cuatro unidades de minería ilegal en Cáceres

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, perteneciente a la Brigada 11. Los soldados contaron con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, en el marco de las acciones dirigidas a afectar las fuentes de financiación de los grupos armados en esta zona de Antioquia.

De acuerdo con el reporte militar, las cuatro unidades de producción minera estarían funcionando sin título minero ni licencias ambientales vigentes. Tras ubicarlas, las tropas procedieron a inutilizar los elementos mecanizados hallados en el lugar, con los que presuntamente se adelantaban las labores de extracción ilícita de oro.

La institución vinculó de manera preliminar estos puntos de explotación con las economías de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, del Clan del Golfo. Esa relación fue presentada como presunta en el balance de la intervención, que se centró en el hallazgo de maquinaria y en su destrucción controlada.

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El cálculo sobre las rentas ilegales

Además de los 25 millones de pesos correspondientes al valor de los equipos destruidos, el Ejército estimó una afectación de 80 millones de pesos mensuales sobre las rentas criminales asociadas a la actividad. El balance relacionó esos ingresos con la extracción de 195 gramos de oro.

Las dos cifras describen componentes diferentes del resultado operacional: una corresponde a la maquinaria inutilizada y la otra a los recursos que, según la estimación militar, dejarían de circular mensualmente a través de la explotación intervenida. No se trata de dinero incautado durante el procedimiento, sino de una valoración económica de la infraestructura y de la producción señalada por las tropas.

El reporte divulgado no detalló capturas en esta acción. La información se concentró en las cuatro unidades mineras, las condiciones en las que estarían operando y los ocho equipos destruidos. Tampoco presentó un balance específico de recuperación ambiental del sector intervenido.

Otra intervención en el Bajo Cauca

Este resultado se conoce después de otro operativo divulgado la semana anterior en Cáceres. En aquella intervención, realizada en la vereda Río Man, sector La Mandinga, se reportó la inutilización de 12 clasificadoras y 12 motobombas, además de manguera y combustible. Ese caso fue publicado por Minuto30 el 21 de octubre y tiene un balance diferente al anunciado ahora.

La nueva información corresponde a cuatro unidades de producción y no debe confundirse con las 12 de ese procedimiento anterior. En ambos reportes aparece la presunta relación de la actividad minera con la misma subestructura del Clan del Golfo, así como la participación del Batallón Rifles y de unidades especializadas contra la explotación ilícita de minerales.

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El Ejército anunció que mantendrá las operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca. La institución señaló que estas acciones buscan contrarrestar las finanzas ilegales y proteger los recursos naturales de esta zona del departamento, donde continuará la presencia de las tropas para localizar otros puntos de extracción no autorizada.

Fotos del operativo en Cáceres

Foto: Ejército Nacional.

Foto: Ejército Nacional.

Foto: Ejército Nacional.