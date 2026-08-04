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    Duro golpe al narcotráfico: Policía incauta cerca de media tonelada de cocaína en el Puerto de Cartagena

    Con esta incautación se logró una afectación directa a las rentas criminales por un valor estimado de $2.737 millones

    Publicado por: SoloDuque

    Duro golpe al narcotráfico: Policía incauta cerca de media tonelada de cocaína en el Puerto de Cartagena

    Resumen: Con este resultado, la Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso de mantener estrictos controles en los principales terminales marítimos

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional, a través de su Dirección de Antinarcóticos, asestó un nuevo y contundente golpe a las redes del narcotráfico transnacional.

    En un exitoso operativo de control portuario, las autoridades lograron interceptar un masivo cargamento de alcaloides que pretendía ser enviado al continente europeo.

    media tonelada cocaina cartagena

    Ruta frustrada hacia Europa

    Durante las labores de inspección y perfilamiento en las instalaciones del Puerto de Cartagena, los agentes antinarcóticos descubrieron un alijo compuesto por 499 kilos de cocaína que se encontraban camuflados y listos para su exportación.

    Según el reporte oficial entregado por la institución, el cargamento ilícito tenía como destino final la ciudad de Valencia, España, confirmando una vez más el uso de esta ruta marítima como uno de los principales corredores para el ingreso de estupefacientes al mercado europeo.

    Millonaria afectación a las redes criminales

    Este decomiso representa una pérdida significativa para las estructuras multicrimen que operan desde la región Caribe colombiana. El balance operativo entregado por la Policía destaca dos grandes logros en materia de seguridad y salud pública:

    Golpe financiero: Se calcula que con esta incautación se logró una afectación directa a las rentas criminales por un valor estimado de $2.737 millones.

    Impacto social: Las autoridades evitaron la comercialización y distribución de al menos 1,2 millones de dosis de cocaína en las calles internacionales, mitigando el impacto en los consumidores finales.

    Con este resultado, la Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso de mantener estrictos controles en los principales terminales marítimos del país para frenar la salida de sustancias ilícitas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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