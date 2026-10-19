Foto de archivo de 2024: Presidencia de Colombia (dominio público). No corresponde a los hechos de esta nota.

Resumen: Salvatore Mancuso afirmó en un video que delegados del Gobierno Petro, Angie Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo, les pidieron a exjefes de las AUC hablar contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras, y que nadie aceptó. Su abogado Juan Carlos Villamizar dijo a Caracol Radio que los emisarios llegaron con 'instrucciones del presidente'. Que Petro diera la orden no está probado y no hay decisión judicial.

Mancuso afirma que delegados de Petro les pidieron hablar contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, en un video divulgado este lunes 19 de octubre, que delegados del Gobierno de Gustavo Petro les pidieron a los entonces gestores de paz, excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que hablaran públicamente contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras, y que ninguno aceptó. Se trata de declaraciones de testigos que no han sido confirmadas por una autoridad judicial.

Lo que dijo Mancuso

Según Blu Radio, Mancuso respaldó la versión que días atrás entregó la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez sobre una reunión en Valledupar, conocida como el «Pacto de Valledupar». En su video, el exjefe de las AUC señaló a Rodríguez y al asesor Víctor de Currea-Lugo como las personas que les hicieron el pedido.

“En Valledupar los delegados del presidente, la señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo, nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola: nadie aceptó; hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el evento”, dijo Mancuso.

Sobre si la orden provino del entonces presidente Petro, Mancuso fue cauto: “A mí no me lo pidió, pero eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia; si la Fiscalía me llama, voy; es mi deber”.

La versión de su abogado

Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Mancuso, dijo a Caracol Radio que estuvo presente en las reuniones y que, según su relato, Rodríguez y De Currea-Lugo llegaron con “instrucciones del presidente” para que los exjefes hablaran sobre esas tres personas. Agregó que los excomandantes se negaron y que “nunca hubo ningún pacto”.

Villamizar ubica los encuentros en noviembre de 2025, mientras que El Heraldo registra una reunión de exjefes de las AUC en Valledupar en octubre de 2025. La fecha exacta no está clara en los reportes.

Qué falta por confirmar

Que Petro haya dado la instrucción no está probado: es lo que, según el abogado, dijeron los emisarios en la reunión, y Mancuso afirma que a él no se lo pidió.

Hasta el momento no se conocía una decisión judicial sobre estos hechos.

El Centro Democrático pidió a las autoridades investigar si se usaron recursos públicos o entidades del Estado para perseguir políticamente a los tres mencionados.

Mancuso perdió su condición de gestor de paz en septiembre, cuando el Gobierno de De la Espriella revocó su designación.

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