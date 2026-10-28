Resumen: El Ejército inutilizó 4 dragas tipo buzo, 3 retroexcavadoras, 8 clasificadoras y 6 motobombas en la vereda La Esperanza, de Nechí. La maquinaria supera los 1.000 millones de pesos y evitaría extraer más de 8 kilos de oro al mes, según las autoridades.

Golpe de más de $1.000 millones a la minería ilegal en Nechí: Ejército inutilizó dragas y maquinaria

Soldados del Ejército inutilizaron en zona rural de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, maquinaria utilizada para la minería ilegal avaluada en más de 1.000 millones de pesos, en una operación que, según las autoridades, golpea las finanzas del Clan del Golfo.

Foto: Ejército Nacional

La intervención se realizó en la vereda La Esperanza, donde tropas del Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, de la Brigada 11, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y en coordinación con la Policía Nacional, llegaron hasta 12 unidades de producción minera.

Qué encontraron los soldados

En el lugar fueron inutilizados:

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4 dragas tipo buzo

3 retroexcavadoras

8 clasificadoras

6 motobombas

200 galones de combustible

Según el reporte, todos estos elementos tendrían un valor superior a los 1.000 millones de pesos y eran empleados en la extracción ilegal de oro en esta zona del Bajo Cauca.

Un golpe a las finanzas del grupo armado

De acuerdo con las autoridades, estos complejos mineros contribuirían, presuntamente, al fortalecimiento de las capacidades financieras de la subestructura Uldar Cardona Rueda, del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Con la destrucción controlada de estos equipos mecanizados, el Ejército asegura que se logra impedir la extracción de más de 8 kilogramos de oro al mes. Ese metal tendría un valor superior a los 3.000 millones de pesos en el comercio, dinero que dejaría de llegar a las rentas ilícitas de esta organización delictiva.

La acción hace parte de las operaciones que adelantan las tropas para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño y para mantener el control institucional del territorio.

La minería ilegal, una fuente de dinero para los grupos armados

En el Bajo Cauca, la explotación ilícita de yacimientos mineros es una de las economías que, de acuerdo con las autoridades, financian a las estructuras criminales. Las dragas, las retroexcavadoras y las motobombas permiten remover grandes cantidades de tierra y arena en las riberas y cauces de los ríos, con un impacto directo en el medioambiente.

Cuando se frena esta maquinaria, también disminuye la presión sobre varias hectáreas de terreno y sobre las fuentes de agua que se ven afectadas por la minería sin control.

Por eso, las autoridades han insistido en que atacar la minería ilegal no solo afecta los recursos de los grupos armados, sino que también protege los ecosistemas de la región.

Operaciones que continuarán

El Ejército advirtió que las tropas seguirán adelantando operaciones orientadas a debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados en el Bajo Cauca antioqueño. En la subregión, las autoridades han reportado en los últimos meses la destrucción de dragas y maquinaria amarilla en distintos puntos de los ríos, como parte de una ofensiva contra esta economía ilegal.

De acuerdo con el Ejército, la ofensiva de la Brigada 11 en el Bajo Cauca ha debilitado de forma sistemática las finanzas de los grupos armados que operan en la subregión. Por eso, las tropas permanecerán desplegadas en el territorio para golpear las capacidades de estas estructuras y sostener el control institucional.

La destrucción controlada de los equipos es el procedimiento que usan las tropas cuando encuentran maquinaria en zonas de difícil acceso, donde sacarla resulta complicado y peligroso. Con esa acción, se busca que los equipos no puedan volver a usarse en la extracción ilegal de oro.

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Clave de la operación