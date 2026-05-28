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    Cinco dragas destruídas en el Río Nechí: Mineros ilegales pierden más de 20.000 millones de pesos

    Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e inutilizar maquinaria pesada que estaba causando graves estragos en el ecosistema local

    Publicado por: SoloDuque

    dragas rio nechi
    Policía destruye dragas en el Río Nechí
    Cinco dragas destruídas en el Río Nechí: Mineros ilegales pierden más de 20.000 millones de pesos

    Resumen: Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e inutilizar maquinaria pesada que estaba causando graves estragos en el ecosistema local

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una contundente ofensiva para proteger los recursos naturales y combatir las economías ilícitas, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional asestó un importante golpe en el departamento de Antioquia a través de la Operación ‘Aquiles’.

    El operativo tuvo lugar en las aguas del río Nechí, uno de los afluentes históricamente más golpeados por la extracción ilícita de yacimientos mineros en la región.

    Resultados estratégicos de la operación

    Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e inutilizar maquinaria pesada que estaba causando graves estragos en el ecosistema local:

    Maquinaria destruida: Se logró la destrucción in situ de cinco (5) dragas, equipos de gran envergadura que eran utilizados para la extracción intensiva y sin control de minerales, generando una devastadora contaminación ambiental y alterando el cauce natural del río.

    Golpe a las finanzas criminales: De acuerdo con el reporte oficial entregado por la institución, la inutilización de esta maquinaria y la paralización de la actividad extractiva representan una gigantesca afectación económica para las estructuras criminales que delinquen en la zona, calculada en más de 20.000 millones de pesos.

    Con este millonario y contundente resultado, los Carabineros de Colombia reafirman su compromiso de seguir combatiendo el ecocidio, frenando la contaminación de las fuentes hídricas y desmantelando las principales fuentes de financiamiento de los grupos ilegales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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