Resumen: Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e inutilizar maquinaria pesada que estaba causando graves estragos en el ecosistema local

Cinco dragas destruídas en el Río Nechí: Mineros ilegales pierden más de 20.000 millones de pesos

En una contundente ofensiva para proteger los recursos naturales y combatir las economías ilícitas, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional asestó un importante golpe en el departamento de Antioquia a través de la Operación ‘Aquiles’.

El operativo tuvo lugar en las aguas del río Nechí, uno de los afluentes históricamente más golpeados por la extracción ilícita de yacimientos mineros en la región.

Resultados estratégicos de la operación

Durante la intervención, los uniformados lograron ubicar e inutilizar maquinaria pesada que estaba causando graves estragos en el ecosistema local:

Maquinaria destruida: Se logró la destrucción in situ de cinco (5) dragas, equipos de gran envergadura que eran utilizados para la extracción intensiva y sin control de minerales, generando una devastadora contaminación ambiental y alterando el cauce natural del río.

Golpe a las finanzas criminales: De acuerdo con el reporte oficial entregado por la institución, la inutilización de esta maquinaria y la paralización de la actividad extractiva representan una gigantesca afectación económica para las estructuras criminales que delinquen en la zona, calculada en más de 20.000 millones de pesos.

Con este millonario y contundente resultado, los Carabineros de Colombia reafirman su compromiso de seguir combatiendo el ecocidio, frenando la contaminación de las fuentes hídricas y desmantelando las principales fuentes de financiamiento de los grupos ilegales.