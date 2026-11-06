¡Golpe al oro ilegal en Cáceres! Ejército inutilizó cinco unidades mineras ligadas al Clan del Golfo

Resumen: Resumen: El Ejército intervino cinco unidades de producción minera ilegal en La Mandinga, vereda Río Man de Cáceres, e inutilizó cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera. Según el reporte, el golpe afectaría rentas ilegales del Clan del Golfo por más de $100 millones mensuales.

Una nueva operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros dejó como resultado la intervención de cinco unidades de producción minera ilegales en el sector de La Mandinga, perteneciente a la vereda Río Man, del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército Nacional, el procedimiento fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, de la Brigada 11, en trabajo conjunto con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Según la institución, las cinco unidades intervenidas no contaban con los permisos ni con las licencias ambientales vigentes.

Cinco motobombas y cinco clasificadoras inutilizadas

Durante la ofensiva militar, las tropas inutilizaron cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera negra, elementos que, de acuerdo con el balance oficial, tendrían un valor aproximado de 30 millones de pesos.

El Ejército señaló que este resultado generaría una presunta afectación a las economías ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, en particular de su subestructura Yeison Leudo Chaverra, por más de 100 millones de pesos mensuales. Esa cifra corresponde, según el reporte, a la extracción de unos 243 gramos de oro, recursos que presuntamente serían empleados para el fortalecimiento de las capacidades de esa organización delictiva.

Foto: Ejército Nacional

Las motobombas y las clasificadoras son piezas centrales de este tipo de explotaciones: se utilizan para succionar y lavar el material aurífero en los frentes de trabajo. Su inutilización, explican las autoridades, interrumpe de inmediato la capacidad productiva de cada unidad minera intervenida y obliga a las estructuras criminales a reponer equipos costosos.

El sector de La Mandinga, intervenido varias veces en las últimas semanas

La vereda Río Man y el sector de La Mandinga han sido escenario de varias operaciones similares en las últimas semanas. El pasado 21 de octubre, tropas del mismo Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros inutilizaron 12 unidades de producción minera en esa misma vereda, junto con 12 clasificadoras, 12 motobombas, 200 metros de manguera y 50 galones de combustible, un material avaluado en más de 130 millones de pesos que, según las autoridades, también estaría al servicio de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Días después, el 27 de octubre, el Ejército reportó la destrucción de otras cuatro clasificadoras y cuatro motobombas en Cáceres, con una afectación estimada de 80 millones de pesos mensuales a las rentas ilegales. Y el 31 de octubre, dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en ese municipio con oro y más de 36 millones de pesos en efectivo.

Foto: Ejército Nacional

El Bajo Cauca antioqueño es una de las subregiones con mayor presencia de explotación aurífera informal del país. Las autoridades han señalado de manera reiterada que estas actividades, además de los daños ambientales que causan en fuentes hídricas y suelos, se han convertido en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en el territorio, entre ellos el Clan del Golfo.

Foto: Ejército Nacional

Por eso, las operaciones militares contra este tipo de infraestructura se han mantenido de manera sostenida en municipios como Cáceres, Tarazá y Caucasia, con resultados que, según los balances institucionales, buscan golpear directamente las finanzas de estas estructuras y no solo retirar la maquinaria de los puntos de extracción.

«Las tropas seguirán trabajando de manera permanente para neutralizar las rentas criminales de las estructuras que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño, mantener el control institucional del territorio y proteger los recursos naturales de esta subregión del país», indicó el Ejército Nacional.

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