¡Golpe al oro ilegal! Destruyen maquinaria ligada al Clan del Golfo en Cáceres

Resumen: El Ejército inutilizó dos centros de minería ilegal en Puerto Bélgica, Cáceres, que presuntamente financiaban al Clan del Golfo. Destruyó dos excavadoras y una clasificadora avaluadas en más de $900 millones. Según la institución, la operación impediría extraer cerca de seis kilos de oro mensuales, valorados en más de $2.000 millones.

Un operativo contra la minería ilegal en Cáceres, Antioquia, dejó fuera de funcionamiento dos centros de producción que, según el Ejército Nacional, presuntamente contribuían al sostenimiento financiero del Clan del Golfo. La intervención se desarrolló en el corregimiento de Puerto Bélgica y terminó con la destrucción controlada de maquinaria utilizada en esas actividades.

El balance fue divulgado este domingo, 8 de noviembre, por la Séptima División. La institución señaló que los puntos intervenidos estarían relacionados con la subestructura Yeison Leudo Chaverra, una de las estructuras del grupo armado que opera en el Bajo Cauca antioqueño.

Las operaciones estuvieron a cargo de soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, adscrito a la Brigada 11, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. De acuerdo con el reporte militar, el objetivo fue afectar los recursos que esta actividad presuntamente aportaba a la organización criminal.

Dos excavadoras y una clasificadora quedaron inutilizadas

En los centros de producción minera, las tropas destruyeron de manera controlada dos excavadoras y una clasificadora. El Ejército avaluó esta maquinaria en más de 900 millones de pesos, cifra que corresponde al valor de los equipos intervenidos y no a una incautación de dinero en efectivo.

El reporte también presentó una estimación sobre la capacidad de extracción de los puntos intervenidos. Según la institución, la operación impediría obtener cerca de seis kilogramos de oro mensuales, cuyo valor comercial superaría los 2.000 millones de pesos.

Se trata de dos cifras distintas dentro del balance oficial: por un lado está el costo de la maquinaria destruida y, por otro, el valor estimado del oro que dejaría de extraerse cada mes. La afectación a esa producción es una proyección entregada por las autoridades militares.

La relación de estos centros con las finanzas del Clan del Golfo también fue presentada en términos presuntivos. El Ejército indicó que los recursos aportarían al sostenimiento de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, sin detallar en esa publicación otras medidas judiciales relacionadas con el procedimiento.

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Foto: Ejército Nacional

Otra intervención contra la minería ilegal en Cáceres

El resultado en Puerto Bélgica se conoce después de otra operación reportada en el mismo municipio, pero en un sector diferente. El pasado 6 de noviembre, Minuto30 informó sobre la intervención de cinco unidades de producción minera en La Mandinga, perteneciente a la vereda Río Man.

En ese procedimiento anterior fueron inutilizadas cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera. Las autoridades calcularon entonces un valor aproximado de 30 millones de pesos para esos elementos y una afectación a rentas ilegales superior a los 100 millones de pesos mensuales.

Por tanto, el balance conocido este domingo corresponde a un operativo distinto, con otra localización, otros equipos y una estimación económica diferente. En ambos reportes aparece la misma unidad militar y la presunta vinculación de la actividad con la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

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El Ejército anunció que continuará las operaciones

Además del componente económico, la Séptima División enmarcó la intervención en las acciones para contrarrestar los delitos que afectan al medio ambiente. La institución señaló que la explotación ilícita de yacimientos mineros ocasiona daños en fuentes hídricas, terrenos y biodiversidad de la subregión.

El Ejército afirmó que mantendrá las acciones ofensivas contra esta actividad en el Bajo Cauca antioqueño. El informe sobre Puerto Bélgica no precisó una extensión de terreno recuperado ni una medición de los daños ambientales en los dos centros inutilizados. El resultado divulgado se concentró en la maquinaria destruida y en la producción de oro que, según sus cálculos, quedaría interrumpida.