Resumen: La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico y con trabajo de Inteligencia Naval, incautó 1.645 kilos de cocaína en playa Octavia, municipio de Juradó, Chocó. Según el presidente Abelardo De La Espriella, el cargamento pertenecía a la subestructura «Wilmar de Jesús Úsuga Castaño» del Clan del Golfo y no llegará a los mercados internacionales. El mandatario afirmó que el Gobierno perseguirá sin descanso a las organizaciones narcoterroristas y destruirá sus economías ilícitas.

¡Golpe al narcoterrorismo en el Pacífico! Incautan 1.645 kilos de cocaína del Clan del Golfo en Chocó

Minuto30.com .- Un nuevo y contundente golpe contra el narcotráfico se concretó en el Pacífico colombiano. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la noche de este martes 20 de octubre que la Armada Nacional incautó 1.645 kilos de cocaína en playa Octavia, municipio de Juradó, departamento del Chocó.

De acuerdo con el jefe de Estado, el operativo fue adelantado por la Fuerza Naval del Pacífico gracias al trabajo de Inteligencia Naval, que permitió ubicar el cargamento antes de que saliera del país rumbo a los mercados internacionales.

El alijo, más de una tonelada y media de cocaína, estaría vinculado a la subestructura «Wilmar de Jesús Úsuga Castaño» del Clan del Golfo, la organización criminal que mantiene presencia en varios municipios del litoral chocoano.

¿Qué dijo el presidente De La Espriella?

A través de un pronunciamiento público, el mandatario celebró el resultado del operativo y aseguró que se trata de un nuevo golpe contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados ilegales en el país.

«Más de una tonelada y media de cocaína que no llegará a los mercados internacionales y cuyos recursos no financiarán las actividades criminales de esta organización narcoterrorista», afirmó el presidente.

El jefe de Estado también envió un mensaje directo a las estructuras criminales que operan en el territorio nacional: «Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilícitas, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia. No habrá territorio de Colombia donde puedan sentirse seguros para delinquir».

«En la era del Tigre, el miedo cambió de bando», concluyó el mandatario, quien ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una de las banderas de su Gobierno desde que llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto.

Juradó, un corredor estratégico del narcotráfico

El municipio de Juradó, ubicado en el norte del Chocó, sobre la frontera con Panamá, es considerado un corredor estratégico para la salida de estupefacientes hacia Centroamérica y otros destinos internacionales. Sus playas y su extensa costa sobre el océano Pacífico han sido utilizadas durante años por las organizaciones criminales para el embarque de cargamentos de droga.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la subestructura ‘Pacífico’ del Clan del Golfo es la principal dinamizadora de las actividades de narcotráfico en los municipios de Bahía Solano, Juradó y Nuquí. A esta estructura también se le sindica del reclutamiento ilegal de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las comunidades étnicas de la región.

Las autoridades han sostenido una ofensiva permanente en la zona. Según el Comando General de las Fuerzas Militares, más de 15 toneladas de sustancias narcóticas pertenecientes a este grupo armado organizado han sido incautadas en lo que va del año en el Pacífico colombiano, entre cocaína y marihuana.

Un Gobierno en ofensiva contra el narcotráfico

La incautación de Juradó se suma a otros golpes recientes contra el narcotráfico en el país. El lunes, las autoridades reportaron la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, uno de los cargamentos más grandes decomisados en los últimos años en Colombia.

Desde el inicio de su mandato, el presidente De La Espriella ha ordenado a la Fuerza Pública intensificar los operativos contra las organizaciones narcoterroristas, con el objetivo de debilitar sus finanzas y capturar a sus cabecillas. El Gobierno ha insistido en que la estrategia es quitarles los recursos a los grupos criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia.

El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia, es considerado por las autoridades el principal grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el país, con presencia en varias regiones, entre ellas Urabá, el Pacífico y el Caribe.

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