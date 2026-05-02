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    Megafábrica de explosivos destruida en El Tambo: Ejército frustra atentados de las disidencias en el Cauca

    Todo este arsenal estaba destinado a la realización de inminentes atentados terroristas

    Publicado por: SoloDuque

    Neutralizan gigantesca fábrica de explosivos de las disidencias en El Tambo, Cauca. Foto: Ejército Nacional
    Neutralizan 150 kg de explosivos preparados en cilindros, 75 artefactos explosivos listos con los que las disidencias iban a atentar contra la población civil y autoridades. Foto: Ejército Nacional
    Megafábrica de explosivos destruida en El Tambo: Ejército frustra atentados de las disidencias en el Cauca

    Resumen: La destrucción de esta fábrica de explosivos no solo debilita la estructura bélica de la 'Carlos Patiño', sino que previene de manera directa una inminente ola de violencia en la región del Cañón del Micay.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .– En un contundente operativo para salvaguardar la seguridad nacional y proteger a la población civil, las Fuerzas Militares de Colombia reportaron la neutralización de una de las mayores fábricas de explosivos clandestinas en el suroccidente del país.

    El complejo ilegal, ubicado en el municipio de El Tambo, pertenecía a la estructura ‘Carlos Patiño’, un Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) que delinque en la región.

    ¿Qué se encontró en el gigantesco complejo?

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades a través de sus canales institucionales, el hallazgo representa un golpe monumental a la capacidad armada y terrorista de este grupo disidente. En el lugar, las tropas lograron la incautación y destrucción de:

    Gran cantidad de material detonante    : Más de 150 kilogramos de explosivos que ya se encontraban preparados y envasados al interior de cilindros.

    Artefactos listos para su uso: Se hallaron 75 artefactos explosivos improvisados completamente armados y listos para ser instalados.

    Insumos terroristas: Diverso material logístico y componentes empleados para la fabricación a gran escala de estas trampas mortales.

    Neutralizan gigantesca fábrica de explosivos de las disidencias en El Tambo, Cauca. Foto: Ejército Nacional

    El objetivo: Proteger a la región del Micay

    La destrucción de esta fábrica de explosivos no solo debilita la estructura bélica de la ‘Carlos Patiño’, sino que previene de manera directa una inminente ola de violencia en la región del Cañón del Micay.

    Según inteligencia militar, todo este arsenal estaba destinado a la realización de inminentes atentados terroristas, dirigidos tanto a frenar el avance de las tropas de la Fuerza Pública en la zona como a atentar de manera indiscriminada contra la vida y la integridad de la población civil caucana.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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