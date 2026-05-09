¡Otra vez bajo fuego! Disidencias atacan estación de Policía en Jamundí con explosivos lanzados desde drones

Resumen: Un nuevo ataque con explosivos sacudió al corregimiento de Potrerito, en Jamundí. Autoridades atribuyen la acción a disidencias de las Farc y activaron operativos militares en la zona.

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública volvió a encender las alarmas de seguridad en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Durante la mañana de este sábado 9 de mayo, la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito fue blanco de explosivos lanzados presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades locales y la Policía Metropolitana de Cali, la acción armada habría sido ejecutada mediante drones acondicionados con explosivos, generando daños materiales en la infraestructura policial y temor entre los habitantes del sector.

Aunque en un inicio circularon versiones sobre posibles uniformados lesionados, hasta el momento las autoridades señalaron que se mantienen labores de verificación y que no se tiene confirmación oficial de personas heridas.

La Alcaldía de Jamundí indicó que la Fuerza Pública activó un operativo de reacción inmediata para recuperar el control en la zona y atender la situación de orden público.

El ataque ocurrió en medio de un panorama de creciente tensión en el suroccidente del país, donde grupos armados ilegales continúan protagonizando acciones violentas contra estaciones de Policía y unidades militares.

En las últimas semanas, Jamundí y varios corregimientos cercanos han sido escenario de hostigamientos y hechos similares atribuidos a estructuras armadas ilegales.

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Las autoridades investigan si detrás de esta acción estaría el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, grupo señalado de cometer recientes atentados con explosivos en el Valle y Cauca. Organismos de inteligencia y unidades del Ejército avanzan en la recolección de información y en la inspección de la zona afectada.

Frente a los constantes hechos de violencia, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la inversión social y la presencia institucional en el municipio.

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