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Resumen: En Guarne, Antioquia, tropas del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, en coordinación con la SIJÍN de la Policía, capturaron en flagrancia a un presunto integrante del GDO La Terraza durante un allanamiento. En el procedimiento incautaron un revólver, 15 cartuchos, más de 1,3 kilos de estupefacientes, dos celulares y una gramera. El Ejército señaló que continuará adelantando acciones para contribuir a la seguridad del territorio.

¡Golpe a La Terraza en Guarne! Cayó presunto integrante con revólver y más de 1,3 kilos de droga

Un operativo de las autoridades en el municipio de Guarne, Antioquia, dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre señalado de presuntamente pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Terraza. Durante el procedimiento también fueron incautadas un arma de fuego, municiones y varias sustancias estupefacientes.

La acción fue adelantada por tropas del Grupo Gaula Militar Oriente, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía de Antioquia.

Arma de fuego, municiones y droga entre los elementos incautados

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante una diligencia de allanamiento las autoridades encontraron e incautaron un revólver y 15 cartuchos. Además, en el lugar fueron hallados más de 1,3 kilogramos de estupefacientes.

Entre los elementos decomisados también se encuentran dos teléfonos celulares y una gramera, objetos que quedaron relacionados con el procedimiento realizado en esta localidad del Oriente antioqueño.

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Operativo contra estructuras delincuenciales en Antioquia

La persona capturada fue señalada por las autoridades de ser un presunto integrante del GDO La Terraza. Sin embargo, la información oficial suministrada no precisa su identidad ni detalla los posibles roles que tendría dentro de esta estructura delincuencial.

El operativo se desarrolló mediante el trabajo coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía de Antioquia, con la participación del Gaula Militar Oriente y la SIJÍN.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró que continuará adelantando acciones orientadas a contribuir a la seguridad y la estabilidad del territorio. Por el momento, no se entregaron detalles adicionales sobre la situación judicial del capturado ni sobre el tipo específico de sustancias estupefacientes incautadas.