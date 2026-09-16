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Resumen: Operativo conjunto del Grupo de Caballería Mediano 4 Juan del Corral y Policía Antioquia en Guarne: 2 capturados en flagrancia por porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes.

¡Cayeron en Guarne! Capturaron a dos sujetos con revólver y marihuana

Soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Antioquia, capturaron en flagrancia a dos personas en el municipio de Guarne por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante la acción fueron incautados un revólver, cartuchos de diferentes calibres y 500 gramos de marihuana.

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Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para los respectivos procesos penales.

La operación se enmarca en las acciones coordinadas entre la Fuerza Pública para combatir el porte ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes en la región del Área Metropolitana y el Oriente antioqueño.

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