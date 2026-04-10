Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En zona rural de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tropas del Ejército y el CTI de la Fiscalía hallaron un depósito ilegal con un explosivo de 30 kilos tipo “sombrero chino” y material alusivo a la Estructura 36, en un operativo que permitió asegurar el área y neutralizar el riesgo.

¡Peligro neutralizado! Hallan explosivo de 30 kilos de la Estructura 36 oculto en el Norte antioqueño

En zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, ubicaron un depósito ilegal con material explosivo.

El hallazgo se registró en la vereda Aguacatal, donde los uniformados encontraron un artefacto explosivo improvisado tipo “sombrero chino”, con un peso aproximado de 30 kilogramos, junto a una pancarta alusiva a un grupo armado ilegal.

Hallazgo en zona rural

De acuerdo con la información oficial, en el lugar fue localizado el explosivo de fabricación improvisada, asociado a estructuras armadas que operan en la zona, junto a material propagandístico de la denominada Estructura 36.

Las autoridades advirtieron que este tipo de elementos suelen ser utilizados para generar afectaciones contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura estratégica de la región.

Esto le podría interesar: ¡Les quitaron las armas! Hallan depósito con armamento en zona rural de Yondó durante operación militar

Acción conjunta de las autoridades

El operativo permitió asegurar el área y neutralizar cualquier riesgo derivado del artefacto encontrado, gracias al trabajo articulado entre unidades militares y el CTI.

Según el reporte, el material estaba vinculado a la Estructura 36, señalada de operar bajo el mando de alias ‘Primo Gay’.

Afectación a estructuras ilegales

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones contra estructuras armadas ilegales en el norte de Antioquia, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y prevenir posibles acciones violentas.

En ese sentido, destacaron que la ubicación del depósito representa una afectación a la logística de estos grupos, al evitar el uso del material en eventuales ataques contra la población o la Fuerza Pública.