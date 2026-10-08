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Resumen: Dos presuntos integrantes de la Estructura 36 murieron en combates con el Ejército en zona rural de Yarumal, Antioquia. Según las autoridades, harían parte de la seguridad de alias Arboleda y estarían vinculados con amenazas y extorsiones en cuatro municipios. Durante el operativo fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones.

¡Golpe a la Estructura 36 en Antioquia! Dos presuntos integrantes murieron en combates en Yarumal

Dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36 murieron durante enfrentamientos con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Yarumal, Norte de Antioquia. La operación también dejó la incautación de varias armas y municiones.

En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los hombres fallecidos presuntamente pertenecían a la comisión de seguridad de alias Arboleda, identificado por las autoridades como cabecilla de la Estructura 36 y antiguo hombre de confianza de alias Primo Gay.

Los relacionan con actividades criminales en cuatro municipios

Las autoridades señalaron que los dos presuntos integrantes estarían vinculados con amenazas, constreñimiento y cobros extorsivos en Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño.

Estos señalamientos hacen parte de la información entregada por el Ejército sobre las actividades que presuntamente desarrollaban los hombres en esta zona del departamento. Según el reporte, la Estructura 36 también delinquiría en alianza con el Clan del Golfo.

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La información oficial no precisó las identidades de los fallecidos ni entregó detalles adicionales sobre cómo se desarrollaron los enfrentamientos.

#LoÚltimo | En zona rural de Yarumal, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la #CuartaBrigada, con la @Policiantioquia y la @FiscaliaCol, sostuvieron combates con integrantes del GAO-r Estructura 36, que delinquían en alianza con el Clan del Golfo. Como resultado, dos presuntos integrantes de este grupo criminal murieron en desarrollo de operaciones militares, y harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda, cabecilla de la Estructura 36 y antiguo hombre de confianza de alias Primo Gay. En el lugar fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones. Los sujetos estarían vinculados a amenazas, constreñimiento y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño. El @COL_EJERCITO continúa el desarrollo operaciones militares sostenidas para proteger a la población civil y debilitar las capacidades de los grupos armados que afectan la seguridad del territorio. #ContraLaAmenaza — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) October 8, 2026

Incautaron armas y municiones en la zona rural

Tras los combates, las tropas reportaron el hallazgo e incautación de un fusil, una pistola, proveedores y municiones. Este material fue encontrado durante el desarrollo de la operación militar contra los presuntos integrantes de la estructura armada.

El procedimiento contó con la participación de las autoridades militares, policiales y judiciales, en el marco de las acciones adelantadas contra los grupos armados que tienen presencia en el territorio antioqueño.

Ejército continuará las operaciones militares

El Ejército Nacional indicó que mantendrá las operaciones militares con el objetivo de proteger a la población civil y debilitar las capacidades de los grupos armados que afectan la seguridad en la región.

Por ahora, los datos entregados por la institución se centran en la muerte de los dos presuntos integrantes, su posible relación con la comisión de seguridad de alias Arboleda, los señalamientos sobre su actividad criminal y el material incautado durante el operativo.