¡Goleada escarlata! América aplastó 4-0 al ‘matagigantes’ Barranquilla FC y es semifinalista de Copa

Resumen: América de Cali clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay tras golear 0-4 al Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez, con doblete de Tomás Ángel y goles de Omar Bertel y Edson Tortolero. Yeison Guzmán falló un penal en el primer tiempo. El rival en semifinales será Internacional de Bogotá, en llaves de ida y vuelta con fechas aún por definir; Atlético Nacional ya espera en la otra semifinal.

Minuto30.com .- América de Cali se clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 tras golear 0-4 al Barranquilla FC este miércoles en el estadio Romelio Martínez, en el partido único de los cuartos de final. Con doblete de Tomás Ángel y tantos de Omar Bertel y Edson Tortolero, el equipo ‘escarlata’ firmó una noche redonda en ‘La Arenosa’ y le puso fin al cuento del ‘matagigantes’ del torneo.

Así fue la goleada del América en el Romelio Martínez

El conjunto dirigido por David González no dio tregua desde el inicio. A los 7 minutos, Yeison Guzmán filtró un balón en profundidad y Omar Bertel definió con una gran acción individual para abrir el marcador. Fue el primer gol del lateral con la camiseta roja; no anotaba desde octubre de 2022, cuando aún jugaba con Millonarios.

América pudo ampliar la ventaja a los 32 minutos, pero el mismo Guzmán falló un tiro penal que había sido decretado tras la revisión en el VAR: le pegó cruzado, despistó al arquero Sebastián Guerra y el balón se fue desviado por poco.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó el castigo definitivo. A los 43 minutos, Edson Tortolero quedó mano a mano con el portero, pero le dejó servido el balón a Tomás Ángel, que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red. Dos minutos más tarde, a los 45, Yani Quintero se escapó por la banda derecha y lanzó un centro que Tortolero definió con un derechazo para el 0-3, su primer gol con la camiseta del América.

Ya en la segunda parte, a los 68 minutos, Tomás Ángel selló su doblete con un potente zurdazo y sentenció el definitivo 0-4. El portero Jean Fernandes también fue determinante con varias atajadas ante los intentos de Darwin Torres y Phillipe Oviedo, que evitaron el descuento del equipo local.

Se acabó el cuento del ‘matagigantes’

Barranquilla FC, equipo del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol colombiano, llegaba a este compromiso como la gran revelación del certamen: en su propia casa había dejado en el camino a Junior y a Millonarios, dos clubes de la máxima categoría, en ambos casos desde el punto penal. Sin embargo, esta vez no encontró el milagro ante un América que fue contundente de principio a fin.

¿Qué viene para el América de Cali?

En las semifinales, instancia que vuelve a disputarse a partidos de ida y vuelta, el América enfrentará a Internacional de Bogotá. La Dimayor todavía no ha definido las fechas de esta llave. En el otro costado del cuadro, Atlético Nacional ya está clasificado y espera por el ganador de la serie entre Santa Fe y Once Caldas.

El equipo ‘escarlata’, actual líder de la Liga BetPlay, sigue en carrera por levantar la única copa que le falta en su palmarés: es el único de los grandes del fútbol colombiano que todavía no ha ganado la Copa Colombia.

Foto: América de Cali.

El camino del América en esta Copa BetPlay

El conjunto vallecaucano llegó a esta fase tras superar al Real Cartagena en la fase previa y golear 4-1 al Deportivo Pereira en los octavos de final. Ahora, con el pase ante Barranquilla FC, jugará su tercera semifinal de Copa Colombia en la nueva era del torneo.

En la segunda etapa ante el Barranquilla, David González movió el banco: ingresaron Tilman Palacios, Marcos Mina, Marlon Torres y los juveniles Camilo Amú y Jhrody Camacho, mientras el equipo bajó el pie del acelerador y administró la ventaja ante un rival que insistió, pero sin eficacia.

Ficha técnica del partido

Barranquilla FC: Sebastián Guerra, Brayner Pino, Darwin Torres, Diego Mendoza, Alberto Orozco, Phillipe Oviedo, Ronny Navia, Luis Gómez, Edmilson Herazo, Mohamed Bolívar y Javier Ortiz. DT: Dayron Pérez.

América de Cali: Jean Fernandes, Jan Lucumí, Dany Rosero, Cristian Tovar, Omar Bertel, Yani Quintero, Rafael Carrascal, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Edson Tortolero y Tomás Ángel. DT: David González.

Estadio: Romelio Martínez, de Barranquilla. Goles: Omar Bertel (7′), Tomás Ángel (43′ y 68′) y Edson Tortolero (45′).

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