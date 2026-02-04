Atlético Nacional venció 2-1 al América de Cali en el Atanasio con goles de Casco y Rengifo por la Liga BetPlay. Foto: Atlético Nacional

Resumen: En un vibrante clásico disputado en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional mantuvo su hegemonía como local tras vencer 2-1 al América de Cali con goles de Milton Casco y Juan Manuel Rengifo. El encuentro, que contó con una asistencia clave de Edwin Cardona y la expulsión de Nicolás Hernández en el cuadro escarlata, posicionó al "Rey de Copas" en la sexta casilla de la tabla con 6 puntos, pese a tener dos compromisos pendientes. Con este resultado, el equipo verdolaga ratifica su buen momento, aunque deberá esperar para volver a la acción debido al aplazamiento de su próximo partido ante Santa Fe.

¡Triunfazo en el Atanasio! Atlético Nacional venció 2-1 a América de Cali

Atlético Nacional sigue sin perder en el Atanasio contra América de Cali. Esta vez, con goles de Milton Casco y Juan Manuel Rengifo, venció al cuadro escarlata 2-1.

El primer gol del partido llegó para Atlético Nacional de los pies Milton Casco que, aprovechando un error en salida del portero Jorge Soto del América, robó el balón, bañó al guardameta y convirtió su primer gol.

El empate 1-1 llegó rápidamente, luego de una pelota que metió América al área, la capturó Dilan Borrero y marcó al minuto 15 la paridad.

El 2-1 favor de Atlético Nacional llegó de los pies de Juan Manuel Rengifo que tejió una jugada con Edwin Cardona que sumó una asistencia más.

Al minuto 74 del compromiso, por un puño contra Juan Manuel Zapata, fue expulsado Nicolas Hernández de América de Cali.

El ‘Rey de Copas’, con 6 puntos y dos partidos menos que el resto de sus rivales llegó a la sexta casilla en la tabla de posiciones.

La fecha 5 de la Liga BetPlay tampoco la podrá disputar el conjunto verdolaga, ante la imposibilidad que tiene Santa Fe de recibir al verde paisa en El Campín.

