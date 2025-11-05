Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

    • Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

    Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay
    Nacional y DIM lideran la Copa BetPlay; las fechas de vuelta de las semifinales ya están definidas para noviembre. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

    Resumen: La Dimayor ha confirmado las fechas para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, una fase en la que Atlético Nacional e Independiente Medellín (DIM) tomaron ventaja en la ida: Nacional goleó 4-1 a América de Cali, mientras que el DIM venció 1-0 a Envigado. La vuelta se jugará de la siguiente manera: DIM recibirá a Envigado el lunes 10 de noviembre a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot, y América de Cali recibirá a Atlético Nacional el domingo 16 de noviembre a las 5:00 p.m. en el Pascual Guerrero, sin que la diferencia de días afecte el descanso de los equipos de cara a la final programada para mediados de diciembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Dimayor confirmó las fechas de los partidos de semifinal vuelta de la Copa BetPlay, competencia que en su primera fase ya tiene a Atlético Nacional y el DIM tomando la delantera.

    Como se recordará, en el juego de ida de la Copa BetPlay, Atlético Nacional goleó en el estadio Atanasio Girardot a América de Cali 4-1.

    En la otra llave, el DIM derrotó 1-0 a Envigado en condición de visitante el un juego de ida disputado en el estadio Polideportivo Sur del municipio del sur del Valle de Aburrá.

    Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

    Para la vuelta, el ‘Poderoso’ será el lunes 10 de noviembre, en el ‘precioso’ horario de las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot.

    Por su parte, el juego de América de Cali contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, se disputará desde las 5 de la tarde del domingo 16 de noviembre.

    La diferencia de tiempos entre los juegos de una llave y la otra no tiene relevancia en cuanto a descanso de los equipos si se tiene en cuenta que la final de la competencia será entre el 17 y el 20 de diciembre.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Punto de oro en el debut! Colombia empata 1-1 con la vigente campeona Alemania en Qatar 2025

    ¡Ya casi! Conteo regresivo para la presentación del estadio Atanasio Girardot “que la ciudad se merece”

    Lucho Díaz, héroe y villano en 45 minutos de Champions

    ¡Toca llevar velas! A oscuras terminó el partido del DIM contra Envigado en el Polideportivo Sur

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Con gol olímpico de Rengifo! Atlético Nacional aplasta a América en el Atanasio

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Por un golpe contundente! Titulares de Atlético Nacional para recibir al América en la semifinal de la Copa BetPlay

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

    Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde


    [grupos] [fixture items="7"]