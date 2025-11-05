La Dimayor confirmó las fechas de los partidos de semifinal vuelta de la Copa BetPlay, competencia que en su primera fase ya tiene a Atlético Nacional y el DIM tomando la delantera.

Como se recordará, en el juego de ida de la Copa BetPlay, Atlético Nacional goleó en el estadio Atanasio Girardot a América de Cali 4-1.

En la otra llave, el DIM derrotó 1-0 a Envigado en condición de visitante el un juego de ida disputado en el estadio Polideportivo Sur del municipio del sur del Valle de Aburrá.

Así se jugará la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

Para la vuelta, el ‘Poderoso’ será el lunes 10 de noviembre, en el ‘precioso’ horario de las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot.

Por su parte, el juego de América de Cali contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, se disputará desde las 5 de la tarde del domingo 16 de noviembre.

La diferencia de tiempos entre los juegos de una llave y la otra no tiene relevancia en cuanto a descanso de los equipos si se tiene en cuenta que la final de la competencia será entre el 17 y el 20 de diciembre.

Más noticias de Deporte