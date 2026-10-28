Resumen: El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya recuperó las escaleras eléctricas, el ascensor, los ocho módulos de baños y la climatización del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, donde los aires acondicionados operativos pasaron de 7 a 17. La nueva torre de control, con inversión de $17.800 millones, entrará en operación el 30 de octubre y la siguiente meta es elegir un operador privado que modernice la terminal, tras años de alertas de la Contraloría y la ANI por el estado de las instalaciones.

Gobierno De La Espriella recupera el aeropuerto de San Andrés y estrenará torre de control

El aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés comienza a recuperar sus instalaciones de la mano del Gobierno nacional. Durante su visita al archipiélago, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la recuperación de la terminal aérea y la búsqueda de un operador privado que la modernice, después de años de cuestionamientos por su estado y por problemas en la ejecución de obras.

El anuncio fue destacado en redes sociales por el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien resaltó que la administración ya puso a funcionar las escaleras eléctricas, el ascensor, los baños y la climatización de la terminal, y que la siguiente meta es elegir un operador privado que la modernice.

Los primeros resultados ya están a la vista

Las dos escaleras eléctricas volvieron a operar, el ascensor quedó habilitado, los ocho módulos de baños funcionan y la climatización mejoró de forma significativa: los equipos de aire acondicionado pasaron de siete con funcionamiento parcial a 17 operativos, dos de ellos nuevos. También se repararon goteras y se renovó la pintura en distintos espacios de la terminal.

El pasado 18 de octubre, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se refirió a las condiciones encontradas en la terminal: “Da lástima ver el aeropuerto de San Andrés en este estado. Los isleños y quienes visitan este paraíso merecen instalaciones dignas, seguras y cómodas”, expresó la funcionaria.

La ministra fue más allá: “Ya empezamos a recuperarlo y vamos por su modernización. Nuestro compromiso es convertir el abandono en resultados”, aseguró.

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Las alertas que ya habían sonado

Las intervenciones atienden fallas que ya habían sido advertidas por los entes de control. En una visita del 16 de abril de este año, la Contraloría encontró baños en mal estado, aires acondicionados averiados y deterioro del asfalto de la pista, pese a obras que costaron más de $9.300 millones.

El ente de control también cuestionó el manejo del ascensor por el que se pagaron $219 millones: el equipo permaneció tres años abandonado antes de su instalación y requirió el reemplazo de componentes oxidados.

A lo anterior se suma un informe de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), elaborado en octubre de 2023, que ya documentaba la falta de aire acondicionado en la zona de reclamo de equipaje nacional y observaciones sobre los acabados de los baños.

Esos antecedentes dimensionan la tarea que asumió el Gobierno: las reparaciones resuelven lo urgente y mejoran el servicio desde ya, mientras la modernización integral será la respuesta de fondo para la terminal aérea del archipiélago.

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Torre de control y modernización: lo que viene

En su visita, el presidente De La Espriella anunció además que la nueva torre de control de San Andrés entrará en funcionamiento el próximo 30 de octubre, con una inversión de $17.800 millones. Para Providencia, el mandatario mencionó $10.100 millones destinados a su propia torre.

El proyecto de modernización integral no es nuevo. La iniciativa privada fue presentada por SP Ingenieros S. A. S. en 2015 y, tras su estructuración, llegó en 2024 a un proceso de selección abierto por la ANI. El 26 de noviembre de 2024, sin embargo, la entidad declaró desierta la convocatoria: una oferta superó el valor establecido, otra fue rechazada por incumplir un requisito de garantía y la empresa originadora no presentó propuesta.

Desde entonces, la modernización integral quedó a la espera de una nueva solución. La propuesta contemplaba una nueva terminal de pasajeros de 13.500 metros cuadrados y otras instalaciones aeroportuarias.

Lo que viene ahora es definir el mecanismo para seleccionar al operador privado y el cronograma de la modernización definitiva. Para los residentes, los turistas y las actividades económicas del archipiélago, contar con una terminal en condiciones adecuadas es clave para la conectividad y la calidad del servicio aéreo de las islas.

Foto de archivo.