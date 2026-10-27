Gobernadora del Chocó denuncia a Wilson Chalá Moya por injuria, calumnia y hostigamiento

Resumen: La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, radicó una nueva denuncia contra Wilson Chalá Moya por injuria, calumnia y hostigamiento, tras dos videos con señalamientos sobre su vida privada. La mandataria ya había presentado una querella por injuria el 22 de octubre y calificó los ataques como violencia política por razón de género.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, publicó este martes un comunicado a la opinión pública en el que rechaza los señalamientos hechos en su contra por el señor Wilson Chalá Moya en dos videos difundidos en redes sociales, y anuncia una nueva denuncia en su contra por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento.

El pronunciamiento, firmado por la mandataria y por su apoderado, el abogado Jorge Alberto Rodríguez Galvis, llega en medio de la controversia que se desató en el departamento por las declaraciones de Chalá Moya, quien señaló a la gobernadora de presuntamente utilizar su posición de poder para acercarse a otras mujeres, con afirmaciones sobre supuestas presiones y ofrecimientos, según recogió el medio La Lengua Caribe. Los señalamientos, que involucran aspectos de la vida privada de la mandataria, no han sido acompañados hasta el momento de pruebas públicas que los respalden.

Los videos y la querella por injuria

Según el comunicado, el pasado 19 de octubre Chalá Moya publicó en la red social Facebook un video en el que llamó «bandida» a la gobernadora y afirmó que había «organizado marchas» y que estaba «aliada con el terrorismo».

Por esos hechos, el 22 de octubre de 2026 la mandataria presentó, por conducto de su apoderado, una querella por el delito de injuria ante la Fiscalía General de la Nación. En el documento, Córdoba Curi sostiene que no tiene condenas ni sanciones de ninguna naturaleza y que no tiene ni ha tenido vínculo alguno con grupos armados ilegales.

El pasado 26 de octubre, la misma persona difundió un nuevo video. «Esta vez no atacó mi gestión: atacó mi condición de mujer. Se refirió a mi supuesta orientación sexual como ‘aberraciones’, me señaló de ‘destruir hogares’, y de ‘presionar’ a mujeres con poder y ofrecimientos. Otra vez, ni un hecho, ni un documento, ni una fuente. Solo el propósito de transgredir mi dignidad, humillarme y destruir mi nombre ante quienes me eligieron«, afirmó la gobernadora.

Nueva denuncia por injuria, calumnia y hostigamiento

«El señor Chalá Moya no se limitó a insultar y a denigrar. Me atribuyó conductas concretas que constituyen imputación pública de delitos, sin una sola prueba. Por esa razón, he presentado una nueva denuncia en su contra por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento«, señala el comunicado.

La mandataria agregó que las acciones no terminan ahí: instruyó a su apoderado para que inicie, ante las autoridades penales, constitucionales y civiles competentes, todas las acciones legales a que haya lugar para enfrentar esta situación.

«Lo rechazo de manera categórica. Eso no es crítica política, no es opinión y no es periodismo. Es violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer y por ocupar un cargo de poder. Es el intento de reducir a una gobernadora a ataques de su moralidad para tratar de empañar de alguna forma su trabajo. Es violencia política por razón de género, y así la enfrentaré«, puntualizó.

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«No voy a amedrentarme»

En el documento, la gobernadora asegura que estos ataques «siempre se presentan en medio de alguna controversia política nacional con el fin de ganar visibilidad con acusaciones ilegales» y que «tienen una agenda concreta de desprestigio». «La vida privada de cualquier persona no es un asunto de debate público, no es un argumento político y no es un insulto», agrega.

La mandataria recordó que, como gobernante, está sometida al escrutinio ciudadano y que la crítica a su gestión tiene cauces legítimos como el control político, la prensa libre y las denuncias ante las autoridades. «Quien tenga pruebas de una irregularidad, que las lleve ante los entes competentes; allí responderé. Lo que no aceptaré es que, falta de argumentos sobre mi gestión, se acuda a mi condición de mujer y a mi vida privada para degradarme», sostuvo.

«De ninguna manera voy a amedrentarme, ni a detener mi trabajo por el Chocó. Colombia necesita más trabajo y más amor en la acción de sus servidores públicos, menos odio, polarización y espectáculos construidos en la búsqueda de likes y visibilidad en redes sociales a cualquier costo», añadió, e invitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no replicar estos contenidos y a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres en política. «Será la justicia la que se pronuncie sobre las afirmaciones del señor Wilson Chala Moya», concluyó.

Desde el ámbito jurídico, el artículo 15 de la Constitución Política protege la intimidad y el buen nombre, mientras que el artículo 20 garantiza la libertad de expresión. Además, la Ley 2453 de 2025 contempla medidas frente a la violencia contra las mujeres en política, incluida la violencia verbal, digital y simbólica.

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¿Quién es Nubia Carolina Córdoba?

Nubia Carolina Córdoba Curi, nacida en Quibdó, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho medioambiental y magíster en Planificación Territorial de la Universidad de Barcelona. En las elecciones regionales de 2023 se convirtió en la primera mujer elegida gobernadora del Chocó por voto popular, al obtener 102.349 votos, equivalentes al 49,57% del total, con el aval del Partido Liberal. Posee el cargo desde el 1 de enero de 2024.

Antes de llegar a la Gobernación se desempeñó como docente catedrática e investigadora, trabajó para el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional para las Víctimas, y fue secretaria del Interior y secretaria de Gobierno del Chocó durante la administración de Ariel Palacios Calderón.

Foto: Redes Sociales.

Foto: Redes Sociales.