Resumen: Las autoridades del Valle del Cauca mantienen operativos para recapturar a 14 personas privadas de la libertad que se fugaron de instalaciones policiales en Palmira y El Cerrito. En total escaparon 17 detenidos durante el fin de semana; dos fueron recapturados y uno se entregó voluntariamente. La Policía investiga cómo ocurrieron las evasiones y pide información a la ciudadanía.

¡Alerta en el Valle! Siguen sueltos 14 de los 17 detenidos que se fugaron en Palmira y El Cerrito

Las autoridades del Valle del Cauca mantienen activos los operativos para recapturar a 14 personas privadas de la libertad que escaparon de instalaciones policiales en Palmira y El Cerrito, en hechos que volvieron a encender las alarmas por la seguridad en los centros de detención transitoria de esa región del país.

En total, 17 detenidos lograron fugarse durante el fin de semana en los dos municipios. Tres de ellos ya fueron ubicados por las autoridades: dos fueron recapturados en operativos y uno más decidió entregarse voluntariamente, por lo que la búsqueda se concentra ahora en los 14 que permanecen prófugos.

Fuga en Palmira

Uno de los hechos se registró durante la madrugada del domingo 25 de octubre en el CAI Las Delicias, ubicado cerca de la galería central de Palmira, donde ocho personas que permanecían bajo custodia policial lograron salir de las instalaciones sin ser detectadas.

Los detenidos estaban vinculados a diferentes procesos judiciales en calidad de sindicados, es decir, aún no tenían una condena en firme por los hechos que se les atribuyen.

Las primeras versiones apuntan a que los internos habrían aprovechado la madrugada para vulnerar las barreras de seguridad del lugar. Sin embargo, las circunstancias exactas de la evasión hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades para establecer si hubo fallas de vigilancia o de infraestructura.

Tras conocerse la fuga, la Policía desplegó unidades para adelantar labores de búsqueda, inteligencia e investigación con el fin de localizar a los ocho hombres y conseguir su recaptura.

Foto: Redes Sociales.

Nueve escaparon en El Cerrito

El otro caso ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de octubre en la estación de Policía de El Cerrito, donde permanecían 33 personas privadas de la libertad. Nueve de ellas consiguieron salir de la carceleta y emprender la huida.

Según el reporte de las autoridades, la activación de un plan candado permitió evitar que los otros 24 detenidos abandonaran las instalaciones.

Uno de los fugados, conocido con el alias de ‘Suricato’, fue recapturado cuando se movilizaba en una motocicleta en dirección al municipio de Guacarí. Otro de los evadidos se entregó nuevamente a las autoridades, según los reportes conocidos.

Entre los delitos por los que algunos de los detenidos están vinculados a procesos judiciales figuran homicidio, tentativa de homicidio, hurto, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Hacinamiento, una vieja preocupación

Las dos fugas volvieron a poner sobre la mesa las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad en estaciones y comandos de Policía, espacios que están destinados a la detención transitoria, pero que en algunos municipios deben albergar a un número de personas superior a su capacidad, lo que genera dificultades para garantizar condiciones adecuadas de vigilancia, infraestructura y custodia.

En Palmira, el personero municipal, William Espinoza, pidió revisar las condiciones de seguridad de los centros de detención y adoptar medidas para evitar que se repitan estos episodios. El funcionario también instó a las autoridades a reforzar las acciones encaminadas a recapturar a los fugados y a verificar el estado de las instalaciones.

Las autoridades locales insistieron en la necesidad de fortalecer la seguridad de este tipo de instalaciones con más tecnología, cámaras de vigilancia y aumento del pie de fuerza, y advirtieron que las estaciones de Policía no fueron diseñadas para albergar de manera prolongada a personas privadas de la libertad.

¿Cómo va la búsqueda?

Mientras avanzan los operativos para dar con el paradero de los 14 fugados, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjeron ambas fugas para establecer cómo ocurrieron las evasiones y determinar si existieron fallas en los mecanismos de vigilancia y custodia.

La situación evidencia, además, la necesidad de fortalecer la infraestructura y de coordinar acciones entre las autoridades locales y nacionales para atender la problemática de los centros de detención transitoria, un debate que se reaviva cada vez que se presenta una fuga de este tipo en el país.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita ubicar a los evadidos. Quienes tengan datos pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 o con los números 314 358 7212 y 321 394 7235, habilitados para este caso. La institución indicó que se garantiza la reserva de la información suministrada.

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