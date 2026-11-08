¡Gigantesco! Mero de 2,4 metros apareció en pleno buceo en Brasil y el video asombra en redes

Resumen: Un mero de 2,4 metros, una especie en vía de extinción protegida por ley en Brasil, fue encontrado durante un buceo frente a la costa de Serrambi, en Pernambuco. El animal, que podría pesar hasta 400 kilos, tenía una herida cerca de la boca, posiblemente de un anzuelo. El grupo de buzos encontró un segundo ejemplar en la misma jornada y el video del encuentro asombra en redes sociales.

Minuto30.com .- Lo que parecía un buceo más en las aguas de Pernambuco, en el noreste de Brasil, terminó convertido en un encuentro inolvidable: un mero de 2,4 metros de largo apareció frente a un grupo de buzos y quedó registrado en un video que ya asombra en redes sociales.

El avistamiento ocurrió el viernes 6 de noviembre a unos 11 kilómetros de la costa de Serrambi, en el Litoral Sur del estado brasileño. El registro fue hecho por el buzo Marcelo Gesteira, a cerca de 32 metros de profundidad. De acuerdo con el responsable de la inmersión, el animal podría pesar hasta 400 kilos, una cifra que da cuenta del tamaño descomunal del ejemplar.

En las imágenes, que circulan en redes desde este fin de semana, se ve al enorme pez nadando con total tranquilidad junto a los buzos, que no alcanzan a compararse con su tamaño. El animal se deja ver de cerca, con sus características manchas oscuras y su boca descomunal, mientras los visitantes aprovechan para grabar un momento que pocos tienen la fortuna de presenciar.

Y es que encontrarse con un mero de estas dimensiones durante un buceo es considerado un evento raro, incluso en las aguas brasileñas donde la especie tiene presencia conocida.

Un gigante en peligro de extinción

El mero (Epinephelus itajara) es considerado uno de los peces más grandes de los arrecifes del Atlántico. La especie puede alcanzar hasta 2,5 metros de longitud y está amenazada de extinción, por lo que en Brasil está protegida por ley: su captura está prohibida.

A pesar de esa protección, la caza ilegal sigue siendo una amenaza para estos gigantes. «Estos animales están protegidos por ley y, aun así, todavía son cazados», relató el buzo que hizo el registro.

De hecho, el ejemplar encontrado en Serrambi presentaba una herida cerca de la boca, posiblemente provocada por un anzuelo del que el animal logró zafarse. La marca quedó visible en el video y no pasó desapercibida para quienes acompañaban la inmersión.

La zona de Serrambi es un punto reconocido por los amantes del buceo en Brasil, entre otras cosas por los naufragios que sirven de refugio a especies como esta. Allí, los meros suelen habitar alrededor de los barcos hundidos y son uno de los mayores atractivos para quienes se sumergen en esas aguas.

Una jornada con doble sorpresa

El encuentro ocurrió durante una actividad de buceo con un influencer chino que visitaba Pernambuco. Y como si un solo gigante no fuera suficiente, el grupo tuvo la suerte de encontrar, en otro punto de la región, un segundo ejemplar de la misma especie.

Los buzos celebraron la doble aparición como un regalo de la naturaleza: dos meros gigantes en una misma jornada, en una época en la que ver a esta especie en libertad es cada vez más difícil.

El video ha despertado asombro entre los internautas, que destacan tanto el tamaño del animal como la calma con la que nada junto a los humanos. Muchos usuarios han aprovechado la viralización del registro para llamar la atención sobre la importancia de proteger a una especie que lleva años en riesgo y cuya captura continúa siendo castigada por la legislación brasileña.

Las autoridades ambientales del país sudamericano han sancionado en el pasado a pescadores que capturaron meros y presumieron el hecho en redes sociales, con multas y procesos penales, en el marco de las normas que protegen a los peces amenazados.

Por ahora, el mero de Serrambi sigue libre en las profundidades del Atlántico y su video se convirtió en una ventana para que el mundo conozca de cerca a uno de los gigantes más imponentes de los arrecifes del continente.

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