Resumen: La Policía Nacional capturó en Uramita, Antioquia, a Luis Alfonso Trujillo Martínez, alias 'Cilindro', señalado cabecilla pseudopolítico del Clan del Golfo, y le incautó $16 millones.

Alias ‘Cilindro’ cayó en Uramita con $16 millones en efectivo: así fue el golpe al Clan del Golfo

La Policía Nacional capturó por orden judicial a Luis Alfonso Trujillo Martínez, conocido en el mundo delincuencial como alias ‘Cilindro’, señalado cabecilla pseudopolítico de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El procedimiento se adelantó en el corregimiento Juntas de Uramita, en jurisdicción del municipio de Uramita, Antioquia.

Según las autoridades, la captura se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro, en el marco de la Operación Agamenón y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Para la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), alias ‘Cilindro’ era un objetivo de alto valor estratégico: figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia durante 2026.

¿Quién es alias ‘Cilindro’ y qué papel tenía en el Clan del Golfo?

De acuerdo con las investigaciones, a Trujillo Martínez se le atribuye un papel determinante en la expansión de esa estructura armada hacia municipios del occidente y el suroeste antioqueño, una de las zonas donde el Clan del Golfo ha intentado fortalecer su presencia en los últimos años.

Las autoridades también lo señalan de impartir directrices internas dentro de la organización, promover el adoctrinamiento de sus integrantes y establecer mecanismos de control sobre la población civil mediante acciones violentas, una de las prácticas con las que ese grupo armado somete a las comunidades de la región.

La subestructura en la que presuntamente delinquía alias ‘Cilindro’ tendría presencia en 22 municipios de Antioquia y obtendría sus recursos del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, según el reporte entregado por los investigadores.

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¿Qué encontraron las autoridades durante el allanamiento?

Durante el operativo en Juntas de Uramita, los uniformados incautaron $16 millones en efectivo, tres celulares, un computador portátil, dos memorias USB y documentos de interés para la investigación. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía, al igual que el capturado.

Alias ‘Cilindro’ será presentado ante un juez de la República para las audiencias correspondientes, en las que el ente acusador solicitará su imputación de cargos por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio selectivo y actos terroristas.

La captura en Uramita se suma a la ofensiva que las autoridades mantienen contra el Clan del Golfo en Antioquia, departamento donde esa estructura ha enfrentado en los últimos meses varios golpes judiciales contra sus cabecillas y enlaces regionales.

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Un golpe en la ruta del occidente antioqueño

Uramita hace parte del occidente antioqueño, una subregión estratégica para los grupos armados por su ubicación en el corredor que conecta a Medellín con Urabá y la costa Caribe, clave para el tránsito de economías ilegales como el narcotráfico.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle, a la que estaría vinculado alias ‘Cilindro’, hace parte de la estructura Central de Urabá del Clan del Golfo y ha sido blanco de operativos de las autoridades en municipios del occidente como Sopetrán, Frontino, Cañasgordas y el propio Uramita.

El Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es considerado por las autoridades como la principal estructura criminal del país. La organización quedó bajo la lupa de la justicia tras la captura de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2022.

Desde entonces, la Operación Agamenón, adelantada por la Policía Nacional con apoyo de la Fiscalía, se convirtió en la principal ofensiva contra esa estructura armada, con capturas de cabecillas, incautaciones de cocaína y golpes a sus finanzas en distintas regiones del país.

Con la captura de alias ‘Cilindro’ en Uramita, las autoridades esperan debilitar el accionar de la subestructura en el occidente y el suroeste antioqueño, donde esa organización ha intentado ejercer control sobre las comunidades mediante la violencia y las economías ilegales.