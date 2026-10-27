Resumen: Un hombre armado con un cuchillo de gran tamaño atracó a más de diez pasajeros de un bus del SITP en la calle 53 con avenida Boyacá, en Bogotá. Una de las víctimas relató cómo intentó apuñalar a varios usuarios y qué se llevó. La nota incluye cifras de hurtos en buses y recomendaciones para protegerse.

Pánico a bordo: un hombre con cuchillo desvalijó a más de 10 pasajeros de un bus del SITP en Bogotá

Un bus del SITP se convirtió en el escenario de un violento atraco en Bogotá. Según el relato de una de las víctimas en el programa Ojo de la Noche de Blu Radio, un hombre armado con un cuchillo de gran tamaño intimidó y despojó de sus pertenencias a más de diez pasajeros mientras el vehículo recorría la calle 53 con avenida Boyacá.

El testigo describió el arma como un cuchillo «grandísimo, enorme, nuevecito», con el que el ladrón fue de puesto en puesto exigiendo celulares, bolsos y computadores. Varios usuarios, además, estuvieron cerca de resultar heridos.

¿Qué pasó dentro del bus del SITP?

De acuerdo con la víctima, el hombre empezó a atracar a todos los pasajeros sin importar quién estuviera cerca. A una pareja que acababa de subir al bus le quitó un bolso, un computador y un celular.

El delincuente también intentó apuñalar a varios usuarios. A una mujer le lanzó una puñalada por la espalda: el cuchillo perforó su chaqueta, pero no alcanzó a herirla. Su acompañante sí sufrió un corte en un dedo.

Lea también: Pilas, moteros: salir en Halloween por Bogotá tendrá nuevas reglas y horarios

Según el relato, el atacante también intentó agredir a otra pasajera en una pierna y le robó el celular. Entre las víctimas había una mujer que llevaba puesto su uniforme de trabajo y transportaba comida cuando le arrebataron el bolso.

Otros pasajeros perdieron sus pertenencias en el recorrido. Hasta ahora no se conoce un balance oficial de afectados ni se han reportado capturas por este caso.

¿Qué tan frecuentes son los robos en los buses de Bogotá?

El episodio de la calle 53 se suma a una preocupación que los bogotanos repiten a diario en el transporte público. Con información obtenida por derecho de petición a la Secretaría de Seguridad, la concejal Diana Diago reveló que en 2025 se registraron 8.623 hurtos al interior de los buses del sistema, un aumento del 45 % frente a los 5.950 casos de 2024.

Por tipo de bus, los articulados concentraron 3.388 casos, los alimentadores sumaron 2.144 y los buses azules del SITP registraron 1.383 hurtos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los ataques con arma blanca tampoco son nuevos. En mayo, dos pasajeros, un hombre de 54 años y una mujer de 28, fueron atacados con armas blancas durante un hurto en un bus del SITP en el barrio Floridablanca, y el mismo fin de semana una joven resultó herida en la cabeza en otro asalto armado en la avenida Ciudad de Cali con calle 80.

Las autoridades han realizado capturas por este tipo de robos. En marzo, la Policía de Kennedy detuvo a dos hombres señalados de robar a los pasajeros de un vehículo del SITP en el sur de la ciudad y recuperó ocho celulares avaluados en más de 10 millones de pesos.

Lea también: Afinia debe 131 mil millones y el Caribe podría quedarse a oscuras: así quiere EPM evitarlo

¿Cómo protegerse y qué hacer si lo atracan en un bus?

Una recomendación básica en estos casos es no oponer resistencia cuando el ladrón porta un arma, porque la prioridad es proteger la vida. Las pertenencias se pueden recuperar o reponer, la integridad física no.

Otras medidas útiles son mantener los celulares y computadores fuera de la vista, llevar el bolso por delante y, si es posible, ubicarse cerca del conductor en trayectos nocturnos. También es clave avisar a la Policía por la línea 123 apenas se pueda hacerlo con seguridad.

Si usted fue víctima de este atraco o tiene información del responsable, puede denunciar ante la Policía o la Fiscalía. La denuncia permite que las autoridades identifiquen patrones, refuercen la vigilancia en los corredores más afectados y avancen en la captura de los responsables.

Mientras tanto, el relato de esta víctima vuelve a poner sobre la mesa la seguridad en el bus del SITP en Bogotá, un servicio que usan miles de personas todos los días para ir a trabajar, estudiar o regresar a casa, muchas veces de noche.