Resumen: Una fuga de gas durante el cambio de un cilindro de 100 libras causó una explosión e incendio en una buñuelería de la calle 38 sur con carrera 38 de Envigado. Una persona salió expulsada y resultó herida, con posible trauma de tórax. No hubo daños estructurales, pero sí afectaciones en vidrios y ventanería de viviendas cercanas.

Fuga de gas durante el cambio de un cilindro causó explosión e incendio en una buñuelería de Envigado

Una tarde de angustia se vivió este jueves 5 de noviembre en Envigado, cuando una fuga de gas provocó una explosión y un posterior incendio al interior de un establecimiento comercial del municipio. La emergencia dejó una persona lesionada y daños materiales en varios inmuebles del sector.

El hecho se registró sobre las 2:20 de la tarde en un local ubicado en la calle 38 sur con carrera 38, que funciona como una buñuelería. Según el informe preliminar de las autoridades, todo ocurrió durante el cambio de un cilindro de gas de 100 libras, momento en el que se presentó la fuga del combustible.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía de Envigado y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, la acumulación del gas al interior del establecimiento habría generado una deflagración y, seguidamente, el incendio que alarmó a vecinos y transeúntes de la zona.

La onda explosiva fue tan fuerte que una persona salió expulsada del local e impactó contra una palmera ubicada en el exterior. De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, la víctima presentó un posible trauma de tórax y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe valoración médica. Hasta el momento no se ha entregado información sobre su identidad ni sobre la gravedad de su estado de salud.

La emergencia también dejó daños materiales considerables. Las autoridades reportaron afectaciones en el establecimiento y en inmuebles cercanos, principalmente en vidrios, obra blanca y ventanería de viviendas del primer, segundo y tercer piso de las edificaciones aledañas. Por fortuna, las evaluaciones preliminares no evidenciaron daños estructurales en las construcciones, lo que descarta, por ahora, un riesgo mayor para los residentes del sector.

Otro de los datos que entregaron las autoridades es que el negocio afectado no estaba asegurado, una situación que complica la recuperación económica de sus propietarios tras la pérdida de la mercancía, los equipos y las adecuaciones del local.

La situación fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, con el apoyo de Enviaseo y de funcionarios de la Secretaría de Movilidad, Espacio Público y Gestión del Riesgo del municipio. Los socorristas controlaron las llamas y evitaron que el incendio se propagara a las viviendas y locales vecinos.

Como medida preventiva, las autoridades adelantaron labores de aseguramiento y verificación de la zona mientras avanzan las evaluaciones técnicas correspondientes. Estos análisis buscan establecer las condiciones en las que quedaron los inmuebles afectados y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para proteger a los habitantes del sector.

Las fugas de gas son una de las causas más frecuentes de emergencias en establecimientos comerciales que utilizan cilindros de gran capacidad para su operación diaria, como restaurantes, panaderías y fritanguerías. Los organismos de socorro insisten de manera permanente en la importancia de revisar periódicamente las conexiones, las válvulas y las mangueras de los cilindros, así como de garantizar una adecuada ventilación en los espacios donde se manipula este combustible.

También recomiendan que el cambio de cilindros sea realizado por personal capacitado, que se mantengan los elementos alejados de fuentes de calor y que se instalen detectores de gas en los establecimientos, ya que una fuga imperceptible puede acumular combustible suficiente para provocar una explosión como la ocurrida este jueves en Envigado.

Las autoridades continúan con las verificaciones en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias exactas en las que se presentó la fuga y determinar si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad exigidas para el manejo de gas combustible.

Mientras avanzan las investigaciones, el sector volvió gradualmente a la normalidad, aunque los residentes de las viviendas afectadas deberán adelantar las reparaciones de los vidrios y la ventanería dañados por la onda expansiva.

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