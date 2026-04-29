Resumen: Una emergencia por fuga de gas que generó preocupación en el sur del Valle de Aburrá fue controlada a tiempo. Autoridades entregan balance tras la intervención.

Controlan fuga de gas en La Estrella tras emergencia por perforación de tubería

La fuga de gas natural registrada en el municipio de La Estrella sobre el mediodía de este miércoles 29 de abril fue controlada por las autoridades tras una rápida intervención que evitó mayores afectaciones.

El incidente se originó por la perforación de una tubería en el sector de La Tablaza, generando una nube inflamable que obligó a activar protocolos de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la fuga de gas fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos La Estrella en articulación con personal técnico de la empresa de servicios públicos, quienes lograron cerrar la válvula afectada y detener la liberación del gas.

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Durante la atención de la fuga, establecieron un perímetro de seguridad amplio en la zona, acompañado de evacuaciones preventivas y el control de posibles fuentes de ignición, con el fin de evitar una explosión o afectaciones por inhalación.

Las autoridades confirmaron que la situación fue estabilizada sin que se presentaran personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Posteriormente, se realizaron labores de ventilación y monitoreo del ambiente para garantizar condiciones seguras antes de levantar las restricciones.

Los organismos de emergencia destacaron la respuesta oportuna y reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación de riesgo, así como seguir las recomendaciones en caso de incidentes relacionados con gas.

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