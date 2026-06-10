Resumen: Las lluvias en el Valle de Aburrá provocaron inundaciones en San Cristóbal, precipitaciones en varios municipios y reportes de granizadas durante la tarde.

¡Un fuerte aguacero sorprendió esta tarde en el Valle de Aburrá! Se reportan inundaciones e incluso granizadas

Las lluvias en el Valle de Aburrá volvieron a generar afectaciones durante la tarde de este miércoles 10 de junio, luego de que varios municipios reportaran precipitaciones de diferente intensidad, inundaciones y hasta episodios de granizo en algunos sectores.

De acuerdo con los reportes entregados por los sistemas de monitoreo y la red pluviométrica, las primeras precipitaciones se registraron en municipios del sur del área metropolitana, especialmente en Sabaneta y La Estrella, donde los ciudadanos reportaron fuertes aguaceros durante las primeras horas de la tarde.

Las condiciones climáticas también provocaron emergencias en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, donde se reportaron inundaciones que generaron dificultades para la movilidad y preocupación entre los habitantes de la zona.

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Según la información suministrada por las autoridades de monitoreo, hacia las 4:35 de la tarde continuaban las precipitaciones en diferentes puntos del territorio metropolitano.

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Los registros de la red pluviométrica indicaban acumulados de hasta 6 milímetros de lluvia en el municipio de Bello.

Entretanto, en el norte y noroccidente del Distrito de Medellín se registraban precipitaciones de menor intensidad, con acumulados inferiores a un milímetro. Sin embargo, las autoridades mantuvieron el seguimiento constante a las condiciones meteorológicas debido a la variabilidad de las lluvias durante la jornada.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las lluvias en el Valle de Aburrá y recomendaron a la ciudadanía conducir con precaución, evitar zonas propensas a inundaciones y mantenerse atentos a los canales oficiales de información ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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