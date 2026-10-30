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Dónde se sintió el temblor de Chaparral: SGC recibió 281 reportes en 12 departamentos

El SGC recibió 281 reportes del temblor de Chaparral, Tolima, en 12 departamentos; la intensidad máxima fue 5 en cuatro municipios del Tolima y del Quindío.

Publicado por: SoloDuque

Dónde se sintió el temblor de Chaparral: SGC recibió 281 reportes en 12 departamentos
Dónde se sintió el temblor de Chaparral: SGC recibió 281 reportes en 12 departamentos

Resumen: El SGC recibió 281 reportes ciudadanos de 61 centros poblados, 44 municipios y 12 departamentos sobre el temblor de magnitud 4,0 registrado a las 2:27 a.m. en Chaparral, Tolima. La intensidad máxima reportada fue 5 (sentido fuertemente) en Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, en el Tolima, y en Circasia, en el Quindío. Los reportes pasan por un filtro estadístico automático y no se verifican de forma individual.

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Personas de 12 departamentos reportaron haber sentido el temblor de magnitud 4,0 que se registró en la madrugada de este viernes 30 de octubre en Chaparral, Tolima. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) recibió 281 reportes ciudadanos a través de su herramienta Sismo Sentido, enviados desde 61 centros poblados y 44 municipios.

Según el SGC, el sismo ocurrió a las 2:27 de la mañana, con una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. La información del boletín de Sismo Sentido fue actualizada este viernes a las 11:00 de la mañana.

Dónde se sintió con más fuerza

El gráfico del SGC indica que la intensidad máxima reportada fue 5, que la escala describe como «sentido fuertemente». Ese nivel se registró en los municipios de Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, en el departamento del Tolima, y en Circasia, en el Quindío.

El mapa de intensidades muestra además puntos de reporte en otras zonas del Tolima, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, el Huila y el centro del país. En la mayoría de ellos la percepción se ubicó en los niveles más bajos de la escala, entre «apenas sentido» y «sentido ampliamente».

Cómo leer estas cifras

La escala que usa el SGC en este gráfico va de 2 («apenas sentido») a más de 7 («daño severo»). El nivel más alto reportado para este evento fue 5, y la infografía no incluye información sobre afectaciones. Para conocer si hubo daños, el dato oficial debe venir de las autoridades locales y del propio SGC.

El instituto advierte que los reportes recibidos son sometidos a un filtro automático de tipo estadístico, que permite evaluar la intensidad, pero no se verifican de forma individual. Es decir, las cifras reflejan lo que las personas contaron que sintieron, y no una medición instrumental en cada municipio.

Conviene distinguir dos datos que suelen confundirse. La magnitud, que en este caso fue 4,0, mide la energía liberada por el sismo y es una sola para todo el evento. La intensidad, en cambio, describe cómo se sintió en cada lugar y cambia según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno. Por eso un mismo temblor puede percibirse fuerte en un municipio y apenas en otro.

Un sismo que ya había sido reportado

La magnitud 4,0 y la hora del evento coinciden con el boletín del SGC que Minuto30 ya había recogido esta mañana. Esa nota explicó que el SGC publicó primero un boletín preliminar de magnitud 4,2 a las 2:28 y luego lo actualizó a 4,0 a las 2:27, y que se trataba de un solo evento. Esta nota agrega los datos de percepción que la entidad publicó después en Sismo Sentido.

Lea también: ¡Ni la madrugada se quedó quieta! Temblor de 4,0 en Chaparral despertó a más de uno

En septiembre, el SGC explicó que los temblores en Chaparral aumentaban mientras bajaban las réplicas del terremoto del Chocó.

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¿Lo sintió usted? Puede reportarlo en el sitio sismosentido.sgc.gov.co.

Infografía Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano sobre el temblor de magnitud 4,0 en Chaparral, Tolima, con 281 reportes ciudadanos
Foto: Servicio Geológico Colombiano

Foto: Redes Sociales

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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