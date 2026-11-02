Resumen: Ataques del ELN con drones cargados de explosivos dejaron dos soldados profesionales asesinados y cinco militares heridos en San José del Palmar, Chocó. El Ejército atribuyó la ofensiva a esa guerrilla y evacuó por aire a los heridos.

¡Dolor en el Ejército! ELN asesinó a dos soldados con drones cargados de explosivos en Chocó

Minuto30.com .- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a enlutar a las Fuerzas Militares de Colombia. Dos soldados profesionales fueron asesinados y otros cinco militares resultaron heridos tras una serie de ataques con drones cargados con explosivos en la zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la información entregada por la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron entre el sábado 31 de octubre y la mañana del domingo 1 de noviembre, cuando las tropas fueron atacadas de manera reiterada con aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos en el sector comprendido entre Juntas de Tamaná y La Italia.

Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como los soldados profesionales Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan De la Cruz Méndez Ortiz, quienes hacían parte del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, unidad adscrita a la Séptima División del Ejército.

«Como consecuencia de esta cobarde acción terrorista, dos de nuestros soldados fueron asesinados y otros cinco uniformados resultaron afectados tras las detonaciones», indicó la institución castrense, que atribuyó la ofensiva al ELN.

Evacuación aérea de los militares heridos

Tras las detonaciones, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) mantuvo sobrevuelos en el área con el objetivo de apoyar la extracción de los soldados que permanecían en la zona y facilitar su traslado a centros asistenciales, donde reciben atención médica.

El Ejército informó además que puso en marcha los protocolos de acompañamiento integral para los familiares de los dos soldados asesinados.

En información preliminar sobre la situación en San José del Palmar, también se reportó un hostigamiento en el sector de Agualarga (Suramita), donde, según versiones conocidas por las autoridades y datos compartidos por habitantes de la zona, los grupos armados habrían utilizado drones para lanzar hasta 14 artefactos explosivos contra un pelotón militar, que tuvo que adelantar maniobras para replegarse del lugar.

El Ejército rechazó la ofensiva

La institución militar condenó los hechos y señaló que constituyen «una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida e integridad de nuestros hombres, quienes cumplían con su deber constitucional de garantizar la seguridad y soberanía en el territorio nacional».

El uso de drones acondicionados para transportar explosivos se ha convertido en una de las tácticas más recurrentes de los grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública en las zonas rurales del país. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero y comienzos de octubre de 2026 se contabilizaron al menos 318 ataques con drones en Colombia.

Segundo golpe en San José del Palmar en menos de un mes

Este no es el primer ataque de estas características que se registra en el municipio. El pasado 14 de octubre, nueve soldados del Batallón de Ingenieros Militares N.° 15 resultaron heridos tras una ofensiva con drones cargados de explosivos, acción que fue atribuida preliminarmente al frente Ernesto Che Guevara del ELN. En esa ocasión, los uniformados fueron evacuados hacia Medellín para recibir atención médica especializada.

San José del Palmar, ubicado en el sur del Chocó, cerca de la frontera con el Valle del Cauca, ha sido escenario de una escalada de violencia por la disputa territorial entre estructuras ilegales, en medio de la cual la población civil también ha sufrido confinamientos y temor por las constantes detonaciones.

Las autoridades mantienen el despliegue de operaciones en la zona mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables de la nueva ofensiva, que se suma a la escalada terrorista que ha sacudido varias regiones del país en las últimas horas.

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