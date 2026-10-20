¡Caen en Ocaña dos presuntos responsables del asesinato de un patrullero de la Policía!

Resumen: Dos hombres fueron capturados en Ocaña, Norte de Santander, como presuntos autores del homicidio de un patrullero de la Policía ocurrido el 21 de septiembre. Uno de ellos presuntamente integraría una red de apoyo al terrorismo del ELN y ambos son investigados por el homicidio de un líder el 9 de octubre. También fue capturado un tercer hombre en flagrancia por porte ilegal de armas. La Fiscalía definirá su situación jurídica y los señalados gozan de presunción de inocencia.

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en el Catatumbo. En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, fueron capturados dos hombres señalados como presuntos autores materiales del homicidio de un patrullero de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 21 de septiembre de 2026. En el mismo procedimiento, las autoridades lograron además la captura en flagrancia de un tercer hombre por porte ilegal de armas de fuego.

Un operativo coordinado en Ocaña

La operación fue adelantada por unidades de la Dirección de Inteligencia Policial y de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Tránsito. Según se conoció, el trabajo investigativo de las últimas semanas permitió ubicar a los dos primeros capturados, que contaban con órdenes judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

El tercer hombre fue sorprendido en flagrancia durante el mismo procedimiento, al parecer portando un arma de fuego sin el permiso correspondiente. Por ese hecho también quedó a disposición de la justicia.

Presuntos vínculos con el ELN

De acuerdo con las investigaciones, uno de los capturados presuntamente integraría una red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, una estructura con presencia en la región de Ocaña y sus alrededores. Las autoridades indicaron que estas redes cumplirían labores de vigilancia y seguimiento de uniformados, con el fin de alertar sobre la presencia de patrullas y puestos de control.

Además, los dos primeros capturados son investigados por su posible participación en el homicidio de un líder de la zona, ocurrido el pasado 9 de octubre en el mismo municipio. Las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer si existe relación entre ambos hechos y qué papel habría tenido cada uno de los implicados.

El recuerdo del patrullero asesinado

El uniformado había salido a cumplir con su deber el 21 de septiembre, cuando fue víctima de un ataque armado en Ocaña. Resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico especializado, donde luchó por su vida durante varios días hasta que finalmente falleció. Su muerte generó un fuerte rechazo entre sus compañeros de institución y entre los habitantes del municipio, que lo recuerdan como un joven con vocación de servicio.

Con estas capturas, la Policía Nacional espera avanzar en el esclarecimiento del crimen y enviar un mensaje de firmeza frente a quienes atentan contra la Fuerza Pública. Los resultados, según se indicó, buscan honrar la memoria del patrullero y entregar respuestas a su familia.

Qué sigue en el proceso judicial

Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía, que deberá definir su situación jurídica y las imputaciones correspondientes. Es importante recordar que, como ocurre en todo proceso penal, los señalados gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme que determine su responsabilidad.

Ocaña y el Catatumbo han vivido en los últimos meses una escalada de hechos violentos que ha puesto en alerta a las autoridades locales, a las organizaciones sociales y a los habitantes de la región. Los ataques contra miembros de la Fuerza Pública y los homicidios de líderes comunitarios son dos de las situaciones que más preocupan en la zona, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo un desafío para la seguridad.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe aportando información que permita avanzar en las investigaciones, y recordaron que las denuncias pueden hacerse de manera reservada a través de las líneas de atención dispuestas por la Policía Nacional.

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Foto: Redes Sociales