Susto en la vía Medellín-Quibdó: Ejército destruye artefacto explosivo

Resumen: El Ejército destruyó un explosivo que el ELN habría dejado como señuelo en El Siete, sobre la vía Medellín-Quibdó. El artefacto tenía una bandera del Frente de Guerra Occidental.

Tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado encontrado en el sector El Siete, sobre la vía Medellín-Quibdó, en el departamento del Chocó. Según la institución, el dispositivo habría sido instalado como señuelo para atacar a la Fuerza Pública.

La intervención estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería N.°12 Primero de Línea, de la Décima Quinta Brigada, unidad que hace parte de la Séptima División del Ejército.

De acuerdo con el reporte militar, junto al artefacto había una bandera alusiva al Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, del grupo armado organizado ELN.

Los uniformados destruyeron el explosivo siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Con esta acción, según el Ejército, se redujo el riesgo que representaba para las personas que transitaban por este corredor vial.

La rápida reacción y el despliegue de las tropas del batallón fueron, según el Ejército, determinantes para controlar la situación antes de que el explosivo pudiera causar daños.

La presencia del artefacto obligó a interrumpir momentáneamente el paso de vehículos de carga y de pasajeros por la vía, mientras las tropas atendían la emergencia.

Un explosivo que buscaba atraer a las tropas

El hallazgo se produjo en El Siete, un sector ubicado sobre el corredor que une a Quibdó con Medellín y que es paso obligado para quienes viajan entre el Chocó y Antioquia.

Según la información conocida, el dispositivo debía servir como trampa contra los uniformados. Al ser instalado como señuelo, buscaba atraer a las tropas al lugar para atacarlas.

Sin embargo, la reacción de los soldados permitió atender la situación sin que se reportaran afectaciones. De acuerdo con el Ejército, la acción ayudó a proteger a la población civil, a prevenir posibles daños y a mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en la zona.

La vía Medellín-Quibdó es uno de los corredores más importantes para la conexión entre Antioquia y Chocó. Por allí se moviliza buena parte del transporte de carga y de pasajeros entre las dos regiones.

De acuerdo con reportes de prensa, este corredor ha estado bajo una constante amenaza por parte del ELN. La vía sufre con frecuencia bloqueos y acciones violentas de este grupo ilegal, que se disputa el control territorial de la zona con otras organizaciones criminales.

Esas situaciones afectan de manera directa el suministro de insumos para la región y el transporte intermunicipal de pasajeros, que depende de esta carretera para conectar al Chocó con el centro del país.

En ese contexto, la presencia de artefactos explosivos sobre la vía representa un riesgo tanto para la Fuerza Pública como para los conductores y pasajeros que la recorren a diario.

Lea también: ‘Tiró fue a matarnos’: conductor de aplicación habría intentado arrollar a una familia en Bogotá

Por eso, el Ejército anunció que seguirá desplegando sus capacidades operacionales y reforzando los controles en los principales corredores viales del Chocó.

Entre esos corredores está la carretera que conecta a Quibdó con Medellín, una de las más importantes del departamento.

Según la institución, el propósito es anticiparse a las amenazas, contrarrestar las acciones violentas y proteger la vida de los habitantes del departamento.

Las autoridades no han informado si hay personas identificadas como responsables de instalar el artefacto ni si se abrieron investigaciones específicas por este hecho.

Tampoco se ha precisado cuánto tiempo estuvo interrumpido el tránsito en el sector de El Siete mientras se hacía la destrucción controlada del explosivo.

Por ahora, el Ejército mantiene sus operaciones en la vía Medellín-Quibdó, con el fin de evitar nuevas acciones contra la Fuerza Pública y contra la población civil que depende de esta carretera.

Más noticias de Colombia