Resumen: Un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia en Chiquinquirá, señalado de extorsionar a una menor con fotos íntimas y exigirle 250.000 pesos. El Ejército informó que también habría ejercido presiones y violencia sexual contra la adolescente. La denuncia de su padre permitió una entrega controlada del Gaula Militar Cundinamarca y el CTI. Las líneas 147 y 141 reciben reportes y brindan orientación.

Fotos íntimas y amenazas por 250 mil pesos: el caso que golpeó a una menor en Chiquinquirá

Un presunto chantaje con fotos íntimas de una menor de edad terminó en un operativo del Gaula Militar y el CTI en Chiquinquirá, Boyacá. Un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia, señalado de exigir dinero para no divulgar las imágenes y de ejercer presiones contra la adolescente.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por el padre de la víctima. Su denuncia permitió adelantar labores investigativas y organizar una entrega controlada para intervenir ante las exigencias que presuntamente recibía la menor.

¿Qué le habría exigido a la adolescente?

Según la investigación conocida hasta ahora, el señalado le pedía 250.000 pesos a cambio de no difundir las fotos íntimas. Sin embargo, las presuntas amenazas no se habrían limitado a una exigencia económica: también habría usado ese material para presionarla a mantener relaciones sexuales con él.

El reporte indica que, ante la negativa de la adolescente, el hombre presuntamente la agredió sexualmente. La información oficial divulgada sobre el caso también da cuenta de graves afectaciones psicológicas para la víctima. Su identidad y los datos que permitan reconocerla deben permanecer protegidos.

El caso no se reduce, por tanto, a la circulación de un contenido digital. Las autoridades investigan un escenario de amenazas y presunta violencia sexual contra una menor de edad, en el que las imágenes habrían sido utilizadas como instrumento de presión.

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La denuncia que permitió preparar el operativo

El padre de la adolescente, quien reside en un municipio de Cundinamarca, acudió a las autoridades para informar lo que estaba ocurriendo. A partir de esa denuncia se coordinaron las acciones que condujeron a la captura en flagrancia en Chiquinquirá.

En el procedimiento participaron tropas del Gaula Militar Cundinamarca y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. La actuación conjunta incluyó una entrega controlada, mecanismo con el que se concretó la detención del hombre señalado.

El teniente coronel Iván Rojas, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13, destacó la importancia de denunciar para facilitar la intervención de las autoridades. La captura corresponde a una actuación dentro de la investigación y no equivale a una condena; la responsabilidad penal del señalado debe establecerse en el proceso judicial.

Fotos íntimas utilizadas para amenazar: ¿dónde pedir ayuda?

Al informar sobre este resultado, el Ejército invitó a reportar hechos de extorsión o secuestro a la línea gratuita nacional 147 del Gaula Militar. Es el canal que la institución recordó a la ciudadanía tras el procedimiento realizado en Boyacá.

Cuando las amenazas o la violencia afectan a un niño, niña o adolescente, también está disponible la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es gratuita, tiene cobertura nacional y funciona las 24 horas para recibir reportes de emergencia, denuncias y solicitudes de orientación.

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El ICBF explica que ese canal atiende situaciones como violencia sexual, maltrato infantil y otras amenazas contra la vida o la integridad de los menores. Su equipo puede brindar orientación y coordinar la respuesta con las entidades competentes, de acuerdo con las características de cada caso.

Además, la entidad recuerda que la violencia sexual debe atenderse como una urgencia en salud. La denuncia penal es importante, pero no es un requisito para recibir atención médica: las víctimas tienen derecho a una respuesta gratuita e inmediata y los menores deben recibir atención prioritaria.

La protección tampoco se limita a la investigación penal. El acceso a atención médica y apoyo psicológico oportuno hace parte de los derechos que el ICBF señala para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Pedir ayuda permite activar una ruta de atención sin exponer públicamente su identidad ni reproducir el material con el que presuntamente se les amenaza.