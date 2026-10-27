Afinia debe 131 mil millones y el Caribe podría quedarse a oscuras: así quiere EPM evitarlo

Resumen: EPM pidió a la CREG ampliar entre siete y diez días el plazo para pagar cerca de 130.000 millones de pesos que su filial Afinia debe a XM y así evitar cortes programados de energía en la costa Caribe. El gerente John Alberto Maya aseguró que negocian un empréstito con garantías de la Nación por cerca de 800.000 millones de pesos y que es optimista en que el apagón no se presente.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) una ampliación de entre siete y diez días en el plazo para pagar cerca de 130.000 millones de pesos en obligaciones vencidas que su filial Afinia mantiene con XM, el operador del mercado eléctrico. El objetivo es evitar una limitación de suministro y posibles cortes programados de energía en la costa Caribe.

Así lo confirmó el gerente general de EPM, John Alberto Maya Salazar, en entrevista con Mañanas Blu, donde aseguró que las gestiones para conseguir los recursos avanzan con el Ministerio de Hacienda y el sector financiero. «Yo soy muy optimista en que podamos conseguir esta ampliación de plazo y que podamos conseguir esos recursos para poderle pagar a XM», afirmó el directivo.

¿Cuánto debe Afinia y qué pasaría si no hay acuerdo?

La deuda que tiene en jaque a la filial asciende a cerca de 131.000 millones de pesos. Se conoció que Afinia no realiza giros desde el pasado 8 de octubre, cuando quebró el plan de pagos acordado con el sistema, mientras que su obligación mensual regular con el sector energético alcanza los 300.000 millones de pesos.

Si no se aprueba la prórroga ni se consiguen los recursos a tiempo, XM aplicaría una medida de limitación de suministro. La decisión del operador se conocería este miércoles 28 de octubre y la medida podría empezar a regir el viernes 30, lo que dejaría a oscuras, por intervalos, a más de 1,4 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre.

El gerente explicó que, en ese escenario, sería necesario aplicar un plan de recorte de energía. «A ciertas horas no se suministrará la energía y hay que hacer un plan de qué circuitos, qué sectores se quedarían sin energía», precisó. Ese plan, que le corresponde elaborar a Afinia, debería excluir hospitales, escuelas y otros usuarios con restricciones especiales. «Espero con todas las ansias que eso no se dé», agregó.

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¿Cómo piensa EPM conseguir la plata?

Para el pago inmediato, la empresa adelanta dos frentes. El primero es la solicitud de ampliación del plazo, que debe ser aprobada por la CREG para que luego esta lo comunique a XM. «No es de amplíame el plazo porque sí, sino una argumentación», precisó Maya, quien confirmó que la solicitud ya fue enviada. El segundo es la consecución de los recursos con respaldo de la Nación.

El dinero no llegaría directamente del Gobierno, sino a través de un empréstito con entidades financieras. «Hay unas garantías de la Nación, hay una contragarantía de EPM, eso le da mucha solidez a ese empréstito», señaló el gerente, quien agregó que se han hecho gestiones con distintos bancos y que en las próximas horas se definiría cuál de ellos acepta las condiciones.

«De un día para otro no se consiguen 800.000 millones», reconoció el directivo, al referirse al monto que la empresa busca reunir para cubrir hasta final de año las deudas de energía, con proveedores y otras acreencias. Con ese panorama, consideró que el apagón no llegaría a presentarse.

Maya relató que hace aproximadamente un mes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como presidente de la junta directiva de EPM, se reunió con el presidente de la República para exponer la situación de la filial. De ese encuentro salieron dos determinaciones: conseguir cerca de 800.000 millones de pesos y buscar, antes del 31 de diciembre, una solución definitiva para el mercado del Caribe, incluido el caso de Air-e.

El gerente reiteró que la empresa no aprobará más giros de recursos a Afinia mientras no exista una solución estructural a la crisis del mercado eléctrico de la región. «No es posible que una empresa como EPM siga cada mes haciendo unos giros y no veamos que se presente una solución de fondo», dijo.

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¿Por qué Afinia está en crisis?

El gerente atribuyó la crisis de la filial a dos problemas estructurales: las pérdidas globales de energía, del 29 %, que en el Cesar llegan al 40 %, y un recaudo promedio del 86 %, que en ese departamento cae al 60 %. Por esa razón, EPM ha tenido que inyectar durante meses alrededor de 100.000 millones de pesos mensuales para sostener a Afinia.

A eso se suma que alcaldías, acueductos y otras entidades oficiales le adeudan a la filial entre 400.000 y 450.000 millones de pesos. Según el directivo, la Procuraduría ya envió comunicaciones a esas entidades para que se pongan al día, mientras que los subsidios a cargo del Gobierno nacional están «prácticamente saldados».

Maya advirtió que el Caribe es una de las regiones con mayores proyecciones del país, pero también la que más dificultades enfrenta en materia energética. La demanda de energía en la costa crece entre el 10 % y el 12 % en la actual temporada de calor, frente a un promedio nacional del 5 % o 6 %, y el 91 % de la población está clasificada eléctricamente en los estratos 0, 1 y 2. «Si seguimos legislando igual para Bogotá, para Medellín, que para la región Caribe, estamos desfasados», advirtió.

Sobre Air-e, la otra comercializadora de la región que se encuentra intervenida, afirmó que en lugar de mejorar, su situación se agravó. También recordó que La Guajira tiene uno de los mayores potenciales eólicos y solares del mundo, aunque los proyectos de las grandes empresas no se han podido desarrollar por factores que, según dijo, no son técnicos.

Por ahora, el futuro inmediato del suministro de energía en las zonas atendidas por Afinia depende de la decisión de la CREG sobre la ampliación del plazo y del cierre del préstamo con la banca. El gerente informó, además, que EPM levantó la restricción en el servicio de agua gracias a las lluvias recientes.