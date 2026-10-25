Resumen: Más de 158 millones de brasileños eligen hoy presidente en el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, cita clave para el destino de América Latina.

Abren urnas en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro definen si se consolida el giro a la derecha en la región

Minuto30.com .- Las urnas abrieron este domingo 25 de octubre en Brasil para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada en la que más de 158 millones de ciudadanos habilitados decidirán entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y el senador Flávio Bolsonaro (PL). La elección se sigue con atención en todo el continente: para los analistas, el resultado es clave para una América Latina que gira a la derecha.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 a. m., hora de Brasilia (6:00 a. m., hora de Colombia), y cerrarán a las 5:00 p. m., bajo el horario unificado que rige en todo el país por disposición del Tribunal Superior Electoral (TSE). Por las diferencias de husos horarios, en Acre la votación comenzó a las 6:00 a. m. hora local y en Fernando de Noronha a las 9:00 a. m. Gracias al sistema de urnas electrónicas, el escrutinio empezará a divulgarse desde las 5:00 p. m. (3:00 p. m. en Colombia) y el TSE prevé que el nombre del nuevo presidente se conozca en la noche de este domingo.

El voto en Brasil es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 69 años, y opcional para los jóvenes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas que no saben leer ni escribir. Además del presidente, los electores de cinco estados y del Distrito Federal (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins y Brasilia) también elegirán gobernador.

Los dos candidatos acudieron temprano a sus colegios electorales. Flávio Bolsonaro votó hacia las 8:20 a. m. (hora de Brasilia) en una escuela de Vila Isabel, en la zona norte de Río de Janeiro, acompañado de su esposa; después seguirá el escrutinio en Brasilia. Lula da Silva vota en São Bernardo do Campo, su histórico bastión del ABC paulista, y al salir de casa declaró que «la expectativa es ganar la elección»; seguirá los resultados en un hotel de São Paulo.

Una de las elecciones más reñidas de la historia de Brasil

El balotaje se juega en un clima de máxima paridad. En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03 % de los votos válidos (56,1 millones), por encima del 45,16 % (53,9 millones) de Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato en el Palacio de Planalto.

Desde entonces, la campaña fue intensa: los dos candidatos protagonizaron dos debates televisivos y una fuerte disputa por los votos de los aspirantes eliminados. Las encuestas finales reflejan la incertidumbre: el último sondeo de Datafolha, con trabajo de campo de este jueves y viernes, arrojó un 51 % de votos válidos para Bolsonaro y un 49 % para Lula, dentro del margen de error de dos puntos. De las 18 encuestas nacionales más recientes compiladas por medios brasileños, 17 muestran al senador numéricamente por delante, aunque en la práctica se trata de un empate técnico.

Tras la primera vuelta, Bolsonaro aseguró que «Brasil quiere un cambio», mientras Lula reconoció que estaba «convencido de que iba a ganar en la primera vuelta», un resultado que calificó como inesperado.

En juego, la consolidación del giro a la derecha en la región

La elección brasileña llega en pleno realineamiento político de América Latina. En los últimos años, candidatos de derecha y centroderecha han ganado la presidencia en Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Chile (José Antonio Kast), Bolivia (Rodrigo Paz), Perú (Keiko Fujimori), Colombia (Abelardo De la Espriella), Honduras (Nasry Asfura), Costa Rica (Laura Fernández) y El Salvador (Nayib Bukele).

Firmas de análisis como J.P. Morgan se preguntan si Brasil cerrará ese ciclo, mientras medios y observadores internacionales señalan que un triunfo de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, marcaría la consolidación definitiva del giro a la derecha en el continente, alineando al país más grande de Sudamérica con la mayoría de sus vecinos.

En el escenario contrario, una victoria de Lula mantendría a Brasil, junto con México, como el último reducto de la izquierda en el nuevo mapa político latinoamericano, y daría aire al Partido de los Trabajadores tras tres semanas de remontada en las encuestas.

El mandatario que salga de las urnas este domingo gobernará Brasil durante los próximos cuatro años, tras la posesión prevista para el 5 de enero de 2027.

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