«Me importa el delito, m**ica»: fiscal a punto de salirse «de los chiros» en presunto alicoramiento

Resumen: La Comisión de Disciplina Judicial investiga a la fiscal Silvana Uribe, que habría participado en una audiencia pública en Anserma, Caldas, en aparente estado de embriaguez. El hecho ocurrió en julio de 2026 y un video de la diligencia circula en redes sociales. El Colegio de Abogados Penalistas cuestionó el episodio.

Un video que circula en redes sociales puso en el centro de la polémica a la rama judicial en Colombia: en las imágenes se vería a una fiscal participando de una audiencia pública en aparente estado de embriaguez, un hecho por el que ya se abrió un proceso disciplinario.

La denuncia pública la hizo el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que prendió las alarmas por la grabación, de ocho minutos y 24 segundos, en la que, según informó Caracol Radio, se escuchan palabras soeces y frases inconclusas durante la diligencia. En el video incluso se aprecia que es la procesada quien pide respeto dentro de la audiencia.

En un pasaje de la grabación se escucha a la fiscal decir: «Me importa el delito, m**ica, porque yo persigo es el delito, no las relaciones interpersonales». Momentos después, la procesada interrumpe la diligencia y afirma: «Me parece una falta de respeto con la señora fiscal porque ella está borracha». En otro momento, quien preside la audiencia se dirige a la funcionaria como «doctora Silvana».

El caso habría ocurrido ante el juez Segundo Promiscuo Municipal de Anserma, en el departamento de Caldas. De acuerdo con lo que pudo establecer Caracol Radio, se trataría de la fiscal Silvana Uribe y la diligencia en la que participó, presuntamente bajo los efectos del alcohol, se habría llevado a cabo en julio de este año. En la grabación, la propia fiscal menciona que no es de Caldas, sino que viene del Valle del Cauca.

La reacción del gremio de los abogados penalistas no se hizo esperar. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, cuestionó con dureza el episodio y aseguró que, de haber sido protagonizado por un abogado, las consecuencias habrían sido inmediatas.

«Nos llama la atención qué habría ocurrido si quien concurre a una audiencia embriagado es un defensor, es un litigante, si quien se expresa con ese tipo de palabras es un litigante. No lo duden, la audiencia se habría suspendido, probablemente lo habrían arrestado y seguramente le habrían puesto unas copias disciplinarias. Esto nos muestra un sistema abiertamente dispar, siempre en contra del litigante», señaló Bernate, de acuerdo con Caracol Radio.

Proceso disciplinario en marcha

A raíz del episodio, la Dirección Seccional de la Fiscalía en Caldas compulsó copias el pasado 21 de julio para que la Comisión de Disciplina Judicial adelantara la indagación correspondiente y, en el ámbito de sus competencias, realizara las valoraciones y adoptara las acciones disciplinarias a las que hubiera lugar.

Fuentes judiciales confirmaron a Caracol Radio que la Comisión de Disciplina Judicial abrió el radicado con el que se dio inicio formal al proceso disciplinario contra la funcionaria, que permanece en curso.

La Comisión de Disciplina Judicial es el organismo encargado de examinar la conducta de los servidores de la rama judicial, incluidos los fiscales, y de imponer las sanciones a las que haya lugar cuando se configuran faltas disciplinarias. Entre las medidas que este tipo de procesos pueden acarrear figuran llamados de atención, suspensiones e incluso la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos que se comprueben.

Un nombre conocido en la Fiscalía

El nombre de Silvana Uribe no es desconocido dentro de la Fiscalía General de la Nación. En 2022, una fiscal con ese mismo nombre fue una de las denunciantes del escándalo conocido como el caso de los «narcofiscales» de Cali, en el que se señaló a dos fiscales especializados de presuntas actuaciones irregulares que habrían favorecido a organizaciones criminales, según registró en su momento la prensa nacional.

Aquel caso terminó con procesos disciplinarios y judiciales contra varios funcionarios y se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de la Fiscalía en los últimos años.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público de la Fiscalía General de la Nación sobre este nuevo episodio, ni tampoco de la funcionaria señalada, quien podrá ejercer su defensa dentro del proceso disciplinario que le fue abierto.

¿Qué debió hacer la juez ante el estado etílico de la fiscal? https://t.co/A9bPMyC5wc — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 4, 2026

Mientras tanto, el video sigue circulando en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre ciudadanos y abogados, que cuestionan cómo fue posible que una audiencia pública, en la que se deciden asuntos judiciales que afectan a las personas, se hubiera desarrollado en esas condiciones.

El caso se suma a los debates sobre el comportamiento de algunos servidores judiciales en el país y sobre los mecanismos de control disciplinario que existen para garantizar que las diligencias se adelanten con las debidas garantías para todas las partes.

Lea también: Zulma Guzman seguirá a la espera: nuevas pruebas mueven el proceso que busca traerla a Colombia

También te puede interesar: Feminicidio en Bogotá: casi seis meses después cayó el hombre señalado de lanzar a su pareja de un cuarto piso