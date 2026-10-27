Resumen: Del 28 al 31 de octubre, Medellín celebra el Festival de las Aves 2026 con pajariadas en los cerros El Volador y Nutibara, salidas a las reservas San Miguel y Volcana Miserenga, una jornada académica el 29 de octubre, exposición fotográfica en el Pasaje Junín y un mural en El Picacho. Lo organizan la SAO, la Alcaldía de Medellín, el Parque de la Conservación y la Corporación ARVI, y las actividades son gratuitas.

Festival de las Aves: Medellín abre sus cerros para cuatro días de pajariadas, ciencia y arte

El Festival de las Aves vuelve a Medellín y este año se tomará la ciudad durante cuatro días. Del 28 al 31 de octubre de 2026, habitantes y visitantes podrán salir a mirar el cielo, caminar los cerros y conocer de cerca a las especies que viven en el Valle de Aburrá y a las que lo cruzan en sus rutas migratorias.

La programación del Festival de las Aves reúne avistamientos, ciencia ciudadana, una jornada académica y muestras de arte, y todas las actividades son gratuitas, según informaron las organizadoras.

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¿Quiénes organizan el Festival de las Aves en Medellín?

El encuentro está liderado por la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), una entidad con más de 40 años de trayectoria en el estudio y la conservación de las aves en la región.

Junto a la SAO participan la Alcaldía de Medellín, el Parque de la Conservación y la Corporación ARVI, que se unieron para acercar la biodiversidad de la ciudad a las familias.

La apuesta, de acuerdo con las organizadoras, es proteger los ecosistemas locales y, al mismo tiempo, impulsar el turismo de observación de aves.

¿Dónde se podrán ver las aves durante el festival?

Las pajariadas urbanas, como se conocen los recorridos de observación, se realizarán en dos de los cerros tutelares de la ciudad: el cerro El Volador y el cerro Nutibara.

Quienes quieran ir un poco más lejos tendrán salidas de campo a las reservas naturales San Miguel y Volcana Miserenga, pensadas para observar especies en su hábitat.

Los horarios y las inscripciones para recorridos, conferencias y talleres se pueden consultar en la programación oficial del festival, que las organizadoras dejaron disponible en este enlace: programación oficial del Festival de las Aves 2026.

¿Qué habrá para quienes quieren aprender sobre conservación?

El jueves 29 de octubre se llevará a cabo una jornada académica con especialistas en conservación de aves.

El objetivo es enseñar a la ciudadanía a reconocer y cuidar tanto a las aves residentes como a las especies migratorias que atraviesan el territorio en busca de alimento, refugio y descanso.

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El festival coincide con la temporada de migración boreal, el periodo del año en el que aves del hemisferio norte llegan al Valle de Aburrá, lo que hace de estos días un buen momento para aprender a identificarlas.

Ana Castaño, presidenta de la SAO, invitó a la ciudadanía a hacer parte: “Habrá actividades espectaculares en torno al conocimiento y al amor por las aves”, y pidió que participen con sus familias para que entre todos aprendan a amarlas y protegerlas.

¿Cómo se vivirá el arte en el festival?

El festival también tiene una parte cultural. Hasta el 30 de noviembre, el Pasaje Junín albergará una exposición fotográfica de aves, enmarcada en la estrategia Museo a la Calle.

Además, en el cerro El Picacho se realizará un mural temático inspirado en las especies residentes y migratorias de Medellín, elaborado por artistas locales para sensibilizar a la comunidad sobre la riqueza natural de la ciudad.

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¿Qué dicen las autoridades ambientales?

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, destacó que la ciudad celebra esta biodiversidad que “recrea nuestras mañanas y nuestras tardes” y que llena de color el cielo, y recordó que lo que se hace en conservación “vale la pena”.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y la SAO invitaron a la ciudadanía y a las familias a sumarse a los recorridos, las conferencias y los talleres, que no tienen costo.

¿Cómo disfrutar el Festival de las Aves de forma responsable?

Las organizadoras pidieron observar a las aves con responsabilidad, valorar sus hábitats y contribuir a su conservación.

Con esta edición, Medellín busca fortalecer el encuentro entre ciencia, cultura y naturaleza. Del 28 al 31 de octubre, el Festival de las Aves promete cuatro días para levantar la mirada y descubrir quién más vive en la ciudad.