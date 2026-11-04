Resumen: Un conductor de TransMilenio fue atacado a tiros el 3 de noviembre hacia las 8:00 p. m. en el deprimido de la calle 26, cerca de Centro Memoria. Está herido, con estado de salud reservado, y la Policía y la Fiscalía buscan a los dos hombres que huyeron en moto.

Disparos en plena calle 26: así fue el ataque contra un conductor de TransMilenio

Un conductor de TransMilenio fue atacado a tiros en la noche del 3 de noviembre, hacia las 8:00 p. m., cuando manejaba un bus articulado por el deprimido de la calle 26, en Bogotá. El hombre quedó herido y la Policía y la Fiscalía buscan al responsable.

El ataque ocurrió a la altura de la carrera 29, cerca de la estación Centro Memoria, en la localidad de Teusaquillo. Según las primeras versiones de las autoridades, el conductor realizaba el último servicio de su jornada. El hecho se dio en la troncal de la avenida El Dorado, uno de los corredores por donde circulan los articulados entre el occidente y el centro de la ciudad.

¿Qué se sabe del ataque al conductor de TransMilenio?

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre que se movilizaba en una motocicleta descendió del vehículo y disparó contra el vidrio panorámico del articulado. Las versiones indican que el agresor esperó a que el bus saliera de la estación en dirección al oriente. Después huyó en la moto, en la que lo esperaba otro hombre.

El conductor recibió varios impactos de bala.

Según reportes del caso, el bus alcanzó a chocar contra una de las barreras del corredor, y otros trabajadores del sistema auxiliaron al conductor hasta que llegó la ayuda.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los uniformados llegaron al sitio tras el reporte de la central de comunicaciones. «Un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de TransMilenio», indicó.

El trabajador fue llevado a un centro asistencial. Según el oficial, fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es reservado. Las autoridades no han divulgado su identidad.

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Por ahora no se conoce el motivo. La Policía no descartó que se trate de un ataque sicarial, pero esa hipótesis sigue en investigación y el móvil no está establecido.

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TransMilenio S. A. rechazó los hechos en un comunicado. La empresa confirmó que el conductor fue trasladado a un centro asistencial, expresó su preocupación por las agresiones que ponen en riesgo la vida de sus trabajadores y dijo que está dispuesta a entregar la información que necesiten los investigadores.

La investigación y el llamado de la Policía

Unidades de policía judicial e inteligencia hacen labores de vecindario y recogen material probatorio y testimonios para reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar del ataque. En las diligencias también participan investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

El punto donde ocurrió el hecho cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes revisan los investigadores para identificar a los dos hombres que huyeron en la motocicleta.

La Policía pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con los dos hombres que huyeron en la motocicleta. Quien tenga información sobre lo ocurrido puede comunicarse con la línea de emergencias 123 o acercarse al CAI más cercano.

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El ataque se suma a otros hechos de violencia contra quienes trabajan en el sistema. El 18 de septiembre, un guarda de seguridad de 27 años murió en la estación Terreros, en Soacha, tras ser atacado con arma blanca cuando intentaba evitar que dos personas se colaran.

Son casos distintos y no hay información que los relacione, pero ambos reflejan los riesgos que enfrentan los trabajadores de TransMilenio en su labor diaria.

Las autoridades aún no han reportado capturas por el ataque en la calle 26. Mientras avanzan las indagaciones, el parte médico del conductor sigue siendo reservado.