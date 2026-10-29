Resumen: Yuly, de 37 años y madre de tres hijas, murió tras ser atacada con arma blanca cerca de su casa en Bosa. Su expareja es el presunto responsable y las autoridades adelantan su búsqueda.

Feminicidio en Bosa: buscan a la expareja de Yuly tras el ataque cerca de su casa

Un presunto feminicidio en Bosa dejó a tres hijas sin su madre y a una familia reclamando justicia. Yuly, de 37 años, murió después de ser atacada con arma blanca cuando regresaba de su jornada laboral en el barrio El Anhelo, en el sur de Bogotá.

El señalado responsable es su expareja sentimental, quien habría escapado después de la agresión. Los reportes conocidos sobre el caso indican que la mujer recibió varias heridas y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció pese a la atención médica.

La búsqueda del presunto agresor continúa, mientras los allegados de la víctima piden que se esclarezcan las circunstancias del crimen y que el hombre responda ante la justicia.

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¿Qué se conoce del feminicidio en Bosa?

Yuly realizaba labores de regulación de tráfico vinculadas a las obras del Metro de Bogotá. Según las primeras versiones, su expareja la habría esperado al terminar el trabajo y la abordó cuando estaba cerca de llegar a su vivienda.

En ese punto se habría producido una discusión, seguida de la agresión con arma blanca. Un familiar afirmó que lo ocurrido quedó registrado en un video. Ese material podría ayudar a reconstruir el ataque; su contenido fue descrito por los allegados durante el reporte del caso.

Tras la agresión, el señalado responsable huyó. Uniformados llegaron al sector, pero inicialmente no lograron encontrarlo. Los reportes disponibles señalan que las autoridades adelantaban su búsqueda en distintos puntos de la capital.

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Los familiares insisten en que el presunto feminicidio no quede en la impunidad. Las circunstancias del ataque y la responsabilidad penal del señalado agresor deberán ser establecidas dentro de la investigación.

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¿Dónde buscar ayuda por violencias contra las mujeres?

En Bogotá, la Secretaría de la Mujer dispone de la Línea Púrpura 01 8000 112 137 y del WhatsApp 300 755 1846. El servicio funciona las 24 horas, todos los días, y ofrece orientación y acompañamiento a mujeres mayores de 18 años que estén viviendo violencias.

También pueden comunicarse personas que conozcan una situación de violencia contra una mujer. La atención incluye apoyo psicosocial e información sobre derechos, servicios y rutas de atención y protección.

La entidad aclara que la Línea Púrpura no es una línea de emergencias ni un canal para interponer denuncias. Cuando hay una agresión en curso o peligro inmediato, se debe llamar al 123.

Según la Secretaría de la Mujer, este acompañamiento lo presta un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras. Su orientación permite conocer los mecanismos para acceder a los servicios de salud y de justicia, sin sustituir las actuaciones que corresponden a esas entidades.