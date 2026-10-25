Resumen: Felipe Duque Reyes, deportista colombosalvadoreño nacido en Envigado, Antioquia, se impuso en la competencia de fisicoculturismo realizada en El Salvador, donde se disputó el Campeonato Nacional de Principiantes y Novatos de Fisicoculturismo de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo.

Paisa de pura cepa: Felipe Duque Reyes fue primero en culturismo y segundo en físico clásico en El Salvador

Felipe Duque Reyes, paisa de pura cepa, colombosalvadoreño nacido en Envigado, Antioquia, e hijo de madre salvadoreña y padre sonsoneño, obtuvo el primer lugar en culturismo principiantes libre y el segundo lugar en físico clásico principiantes libre en el Campeonato Nacional de Principiantes y Novatos de Fisicoculturismo, realizado el domingo 25 de octubre de 2026 en El Salvador y organizado por la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo (FSFC).

Los resultados se leen en los diplomas que el atleta mostró junto a sus dos trofeos, y las imágenes de la competencia lo muestran sobre la tarima, ante el cartel oficial del campeonato.

Un antioqueño que compite por El Salvador

Duque Reyes nació en Envigado, municipio del sur del Valle de Aburrá, y tiene doble nacionalidad: es colombiano y salvadoreño, hijo de madre salvadoreña y padre sonsoneño. Esa condición lo une a los dos países y hace de sus resultados una noticia cercana para ambos países: la competencia en la que obtuvo los dos podios se realizó en El Salvador.

Su nombre se suma al de otros deportistas con raíces antioqueñas que hacen carrera fuera del país y que llevan consigo el acento y la identidad de su tierra a escenarios internacionales. En su caso, la disciplina elegida es el fisicoculturismo, un deporte que exige años de preparación, control estricto de la alimentación y una rutina de entrenamiento muy exigente.

El campeonato

El evento en el que participó es el Campeonato Nacional de Principiantes y Novatos de Fisicoculturismo, según se lee en el cartel principal que enmarcó la competencia y en el que aparece el escudo de la FSFC. La federación salvadoreña es la entidad que organiza esta cita, pensada como vitrina para quienes empiezan su camino competitivo en la disciplina.

En ediciones anteriores, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), el campeonato ha reunido a más de un centenar de atletas inscritos y ha incluido varias modalidades, entre ellas bikini, wellness, men’s physique, físico clásico y fisicoculturismo. En el escenario de esta competencia también se alcanza a ver publicidad de INDES.

Cómo se juzga una competencia de fisicoculturismo

A diferencia de otros deportes, en el fisicoculturismo no hay un marcador ni un cronómetro. Los jueces evalúan el físico de cada competidor mientras realiza una serie de poses obligatorias, que se repiten de frente, de lado y de espalda, y en las que se revisan factores como la masa muscular, la simetría, las proporciones y la definición.

Por eso, los competidores suelen pasar varios meses en una preparación específica antes de subir a la tarima. Esa preparación combina el entrenamiento con pesas, una dieta muy controlada y el descanso, y busca llegar al día de la competencia en el mejor estado físico posible.

Imágenes de la jornada

Las fotografías de la competencia lo muestran en distintas poses frente al jurado y junto a otros participantes. En varias tomas se ve el escenario del coliseo, con graderías y el pendón del campeonato al fondo, y una de las imágenes lo muestra sosteniendo el trofeo ante el cartel de la federación.

Otra de las fotos reúne a tres atletas en la tarima, cada uno con un trofeo en las manos, frente al cartel del campeonato. Los registros dan cuenta de la entrega de premios que cerró la jornada.

Orgullo desde Envigado

Con estos resultados, Felipe Duque Reyes deja en alto el nombre de su ciudad natal y su doble nacionalidad en una competencia nacional salvadoreña. Para los seguidores del fisicoculturismo en Colombia, su desempeño es un ejemplo de disciplina y constancia en un deporte que se construye día a día, lejos de los reflectores.

Lea también: Un paisa deja en alto el nombre de Colombia: Jahir Rueda será homenajeado en la gala internacional ‘Voices of Fashion 2026’ en Perú

También te puede interesar: De reparar computadores en pandemia a la final de Titanes Caracol: el bellanita que necesita su voto