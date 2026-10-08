Resumen: Edson Álvarez, creador de la Fundación Dibujando Futuro, es el primer bellanita finalista de Titanes Caracol. Conozca su historia entregando computadores a niños vulnerables y cómo apoyarlo con su voto.

De reparar computadores en pandemia a la final de Titanes Caracol: el bellanita que necesita su voto

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una iniciativa familiar para mitigar los estragos educativos del confinamiento en 2020, hoy es un proyecto de impacto regional. En plena pandemia, Edson Álvarez y su hermano Rubén identificaron que cientos de niños y jóvenes en el municipio de Bello, Antioquia, no podían acceder a sus clases virtuales por falta de un computador. Así, reparando equipos de segunda mano, dieron vida a la Fundación Dibujando Futuro.

Seis años después de aquel primer impulso solidario, las cifras respaldan su labor: la fundación ha entregado más de 5.000 equipos a estudiantes vulnerables y ha dotado con cerca de 1.000 computadores a diversas salas de sistemas de colegios en Antioquia. Además de la brecha digital, el proyecto ataca un frente ecológico, evitando que más de 25 toneladas de residuos electrónicos terminen contaminando el medio ambiente.

Toda esta gestión ha llevado a Edson —profesional en administración y actual estudiante de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)— a convertirse en el primer bellanita en llegar a la gran final de Titanes Caracol, destacándose en la categoría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este importante hito se suma a su reciente reconocimiento como uno de los 10 Jóvenes Sobresalientes de Antioquia en este año.

«Donde llega un computador, se abre un futuro»

Para Edson y su equipo, el reconocimiento en Titanes Caracol va más allá de un premio personal; es una plataforma vital para amplificar su impacto. «Si ganamos, llegarán más donaciones y más computadores para los niños que los necesitan», asegura el joven antioqueño, cuyo lema es claro: “Donde llega un computador, se abre un futuro”.

¿Cómo apoyar esta iniciativa con su voto?

La gran final del certamen se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre. La ciudadanía puede apoyar a Edson Álvarez y a la Fundación Dibujando Futuro de manera gratuita y en tan solo dos minutos, siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página oficial de votación: titanes.noticias.caracoltv.com/edson-arturo-alvarez

Haga clic en el botón «Votar», ubicado debajo de la fotografía de Edson.

Regístrese brevemente con su correo electrónico e inicie sesión.

Presione «Votar» nuevamente para confirmar su elección y comparta el enlace con sus contactos.

Quienes deseen conocer más sobre esta labor social, realizar donaciones de equipos o sumarse como voluntarios, pueden contactar a la organización a través de su cuenta oficial en Instagram: @dibujando_futuro.

Un simple voto hoy puede traducirse en el computador que un estudiante en Bello está esperando para continuar con su educación.